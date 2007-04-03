Всім привіт! Я нікуди не зник. І ні на кого я не ображався... Просто немає чого обговорювати по суті. Все всім зрозуміло, що з появою деривативів крипта перетворилася на казино. Грати чи не грати в казино, кожний вирішує сам. А до всіх прогнозів можна ставитися лише як пальцем у небо.
Розумні думки, що я надибав за час відсутності на цій гілці...
Профі відрізняється від аматора тим, що аматор починаючи трейдити, думає про прибутки, а профі, як зберегти, що має...
І ще... заможні козаки не роблять великі ставки...тіко ніщеброди, як я...
Миру всім! Ще раз переконався в тому, що гординя - першоджерело всіх подальших гріхів. Ми всі браття во Христі! Шануймося! Заповідь нову даю вам...Полюбіть один одного, як я вас полюбив...так і ви любіть один одного! Христос прийняв муки во ім'я нашого Спасіння!