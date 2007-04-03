RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1979198019811982

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:26

  Dr_English написав:TylerTruman_ Я не хочу, щоб iз-за образ, неповаги зник коментатор "Zebra", як зник "Казак-характерник". Тому прошу писати ввiчливо, з повагою.

Всім привіт! :) Я нікуди не зник. І ні на кого я не ображався... :) Просто немає чого обговорювати по суті. Все всім зрозуміло, що з появою деривативів крипта перетворилася на казино. Грати чи не грати в казино, кожний вирішує сам. А до всіх прогнозів можна ставитися лише як пальцем у небо. :)

Розумні думки, що я надибав за час відсутності на цій гілці...

Профі відрізняється від аматора тим, що аматор починаючи трейдити, думає про прибутки, а профі, як зберегти, що має...

І ще... заможні козаки не роблять великі ставки...тіко ніщеброди, як я... :)

Миру всім! Ще раз переконався в тому, що гординя - першоджерело всіх подальших гріхів. Ми всі браття во Христі! Шануймося! :) Заповідь нову даю вам...Полюбіть один одного, як я вас полюбив...так і ви любіть один одного! Христос прийняв муки во ім'я нашого Спасіння!
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 28926
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:00

Снова 10к по деду протестировали вниз. Продолжение будет уже завтра. Сегодня у американцев Labor Day.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:25

  phantom_systems написав:Снова 10к по деду протестировали вниз. Продолжение будет уже завтра. Сегодня у американцев Labor Day.

Потусуются возле 10к, поймут, что дураков все меньше продавать дешевле и отстрел будет очень высоким.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8820
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1004 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:40

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Снова 10к по деду протестировали вниз. Продолжение будет уже завтра. Сегодня у американцев Labor Day.

Потусуются возле 10к, поймут, что дураков все меньше продавать дешевле и отстрел будет очень высоким.

Ну, пока они поймут, можно у 10к неплохо покачелить как сегодня.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:26

andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 740
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1979198019811982
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6345, 6346, 6347
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
63463 192436200
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 18:20
zzzzzz
Валютный рынок в мире 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7217 1643393
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 17:21
Ethereum
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 49017
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.