Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:26
Dr_English написав: TylerTruman_
Я не хочу, щоб iз-за образ, неповаги зник коментатор "Zebra", як зник "Казак-характерник". Тому прошу писати ввiчливо, з повагою.
Всім привіт!
Я нікуди не зник. І ні на кого я не ображався...
Просто немає чого обговорювати по суті. Все всім зрозуміло, що з появою деривативів крипта перетворилася на казино. Грати чи не грати в казино, кожний вирішує сам. А до всіх прогнозів можна ставитися лише як пальцем у небо.
Розумні думки, що я надибав за час відсутності на цій гілці...
Профі відрізняється від аматора тим, що аматор починаючи трейдити, думає про прибутки, а профі, як зберегти, що має...
І ще... заможні козаки не роблять великі ставки...тіко ніщеброди, як я...
Миру всім! Ще раз переконався в тому, що гординя - першоджерело всіх подальших гріхів. Ми всі браття во Христі! Шануймося!
Заповідь нову даю вам...Полюбіть один одного, як я вас полюбив...так і ви любіть один одного! Христос прийняв муки во ім'я нашого Спасіння!
Козак-характерник
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Додано: Пон 07 вер, 2020 17:00
Снова 10к по деду протестировали вниз. Продолжение будет уже завтра. Сегодня у американцев Labor Day.
phantom_systems
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Додано: Пон 07 вер, 2020 19:25
phantom_systems написав:
Снова 10к по деду протестировали вниз. Продолжение будет уже завтра. Сегодня у американцев Labor Day.
Потусуются возле 10к, поймут, что дураков все меньше продавать дешевле и отстрел будет очень высоким.
Zebra
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:40
Zebra написав: phantom_systems написав:
Снова 10к по деду протестировали вниз. Продолжение будет уже завтра. Сегодня у американцев Labor Day.
Потусуются возле 10к, поймут, что дураков все меньше продавать дешевле и отстрел будет очень высоким.
Ну, пока они поймут, можно у 10к неплохо покачелить как сегодня.
phantom_systems
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:26
andrein
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Додано: Сер 09 вер, 2020 01:30
phantom_systems написав: Zebra написав: phantom_systems написав:
Снова 10к по деду протестировали вниз. Продолжение будет уже завтра. Сегодня у американцев Labor Day.
Потусуются возле 10к, поймут, что дураков все меньше продавать дешевле и отстрел будет очень высоким.
Ну, пока они поймут, можно у 10к неплохо покачелить как сегодня.
шторм на фонді і міцніючий бакс накажуть крипторакетчиків
TylerTruman_
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:42
TylerTruman_ написав: phantom_systems написав:
Ну, пока они поймут, можно у 10к неплохо покачелить как сегодня.
шторм на фонді і міцніючий бакс накажуть крипторакетчиків
Пока дефай-скамы выкачивают ликвидность из деда, он не полетит. Уже 8 ярдов в них застряло.
phantom_systems
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:02
phantom_systems написав: TylerTruman_ написав: phantom_systems написав:
Ну, пока они поймут, можно у 10к неплохо покачелить как сегодня.
шторм на фонді і міцніючий бакс накажуть крипторакетчиків
Пока дефай-скамы выкачивают ликвидность из деда, он не полетит. Уже 8 ярдов в них застряло.
https://www.defipulse.com/
согласно этого графика, то 800+ млн "всего"
Zebra
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