Сомневаюсь, что покупатели эфира или свяких скам-пирамид понци это почитатели влошений в биткоин. Там в биткоине залочено всего 86700 штук.
Да и потом, деньги никуда не деваются. Если одни деньги отдали, значит кто-то другой эти деньги получил и они оборачиваются на рынке. Вот если бы они где то стерилизовали свой фиат, тогда это бы имело смысл, а так продавшие им эфир, могли потом обменять полученный фиат на биткоин.
Продавцы этого скама, скорее всего, в фиат вышли как Виталька со своей долей бутериума в 2017.