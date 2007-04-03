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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:16
Zebra написав: phantom_systems написав:
Total Value Locked (USD)
$7.7B
Сомневаюсь, что покупатели эфира или свяких скам-пирамид понци это почитатели влошений в биткоин. Там в биткоине залочено всего 86700 штук.
Да и потом, деньги никуда не деваются. Если одни деньги отдали, значит кто-то другой эти деньги получил и они оборачиваются на рынке. Вот если бы они где то стерилизовали свой фиат, тогда это бы имело смысл, а так продавшие им эфир, могли потом обменять полученный фиат на биткоин.
Продавцы этого скама, скорее всего, в фиат вышли как Виталька со своей долей бутериума в 2017.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:13
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:01
Они хоть уточнили, за что Украину поставили в один ряд со столь передовыми и прогрессивными странами? Хотя Трекс ещё та помойка с мутными хозяевами.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:03
мужик, ты спас мои бабки этим сообщением
Востаннє редагувалось spacemachine
в П'ят 11 вер, 2020 01:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:10
spacemachine написав:
и что делать тем, у кого деньги на биттрексе?
Видимо, конвертировать в стэйблкоины или другую крипту и на выход.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:26
phantom_systems
дают 14 дней на вывод, кто не успеет - счета навсегда блочат
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spacemachine
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:07
Вечер добрый. Присматриваюсь к покупке BTC. Где надежнее всего это делать? Пока для себя нашел лучший вариант на blockchain.
Кроме BTC что ещё можно покупать, чтобы поменьше шансов прогореть, Эфириум?
Все покупки/продажи исключительно на BestChange? Есть какие-то комиссии?
Сорри, если что-то не так пишу, только начал изучать.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:52
spacemachine написав:
мужик, ты спас мои бабки этим сообщением
Где вы находите эти помойки? Есть же etoro
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