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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1980198119821983

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:16

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:https://www.defipulse.com/

согласно этого графика, то 800+ млн "всего"

Total Value Locked (USD)
$7.7B

Сомневаюсь, что покупатели эфира или свяких скам-пирамид понци это почитатели влошений в биткоин. Там в биткоине залочено всего 86700 штук.

Да и потом, деньги никуда не деваются. Если одни деньги отдали, значит кто-то другой эти деньги получил и они оборачиваются на рынке. Вот если бы они где то стерилизовали свой фиат, тогда это бы имело смысл, а так продавшие им эфир, могли потом обменять полученный фиат на биткоин.

Продавцы этого скама, скорее всего, в фиат вышли как Виталька со своей долей бутериума в 2017.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:13

Тривожний дзвіночок....

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:01

  greenozon написав:Тривожний дзвіночок....

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Они хоть уточнили, за что Украину поставили в один ряд со столь передовыми и прогрессивными странами? Хотя Трекс ещё та помойка с мутными хозяевами.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:03

  greenozon написав:Тривожний дзвіночок....

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мужик, ты спас мои бабки этим сообщением
Востаннє редагувалось spacemachine в П'ят 11 вер, 2020 01:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:10

  spacemachine написав:
  greenozon написав:Тривожний дзвіночок....

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и что делать тем, у кого деньги на биттрексе?

Видимо, конвертировать в стэйблкоины или другую крипту и на выход.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:26

phantom_systems
дают 14 дней на вывод, кто не успеет - счета навсегда блочат
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:07

Вечер добрый. Присматриваюсь к покупке BTC. Где надежнее всего это делать? Пока для себя нашел лучший вариант на blockchain.
Кроме BTC что ещё можно покупать, чтобы поменьше шансов прогореть, Эфириум?
Все покупки/продажи исключительно на BestChange? Есть какие-то комиссии?
Сорри, если что-то не так пишу, только начал изучать.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:52

  spacemachine написав:
  greenozon написав:Тривожний дзвіночок....

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мужик, ты спас мои бабки этим сообщением

Где вы находите эти помойки? Есть же etoro
airmax78
 
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  #<1 ... 1980198119821983
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