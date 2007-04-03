Сомневаюсь, что покупатели эфира или свяких скам-пирамид понци это почитатели влошений в биткоин. Там в биткоине залочено всего 86700 штук.
Да и потом, деньги никуда не деваются. Если одни деньги отдали, значит кто-то другой эти деньги получил и они оборачиваются на рынке. Вот если бы они где то стерилизовали свой фиат, тогда это бы имело смысл, а так продавшие им эфир, могли потом обменять полученный фиат на биткоин.
Продавцы этого скама, скорее всего, в фиат вышли как Виталька со своей долей бутериума в 2017.
Вечер добрый. Присматриваюсь к покупке BTC. Где надежнее всего это делать? Пока для себя нашел лучший вариант на blockchain. Кроме BTC что ещё можно покупать, чтобы поменьше шансов прогореть, Эфириум? Все покупки/продажи исключительно на BestChange? Есть какие-то комиссии? Сорри, если что-то не так пишу, только начал изучать.
Striker написав:Вечер добрый. Присматриваюсь к покупке BTC. Где надежнее всего это делать? Пока для себя нашел лучший вариант на blockchain. Кроме BTC что ещё можно покупать, чтобы поменьше шансов прогореть, Эфириум? Все покупки/продажи исключительно на BestChange? Есть какие-то комиссии? Сорри, если что-то не так пишу, только начал изучать.
Я на BTC Trade беру https://btc-trade.com.ua/stock Простая регистрация, не нужна верификация, правда её биржей назвать сложно, но для обмена в самый раз. Если по надёжнее, то Куна