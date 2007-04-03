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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1981198219831984

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 08:10

Striker
На BTC trade все нормально но ликвидность маленькая, особенно по монетам отличным от BTC и ETH. Еще можно на https://kuna.io - ликвидность побольше, проблем ни с той ни с той биржей замечено не было.
Из монет можно присмотреться помимо битка и эфира к монеро (на Куне нет, только на BTC trade), также интересной может оказаться покупка BCH и ETC (с последней много проблем, частые атаки 51% - такое чувство что монету специально топят чтобы не конкурировала с эфиром Витальки, поэтому если брать то не много и очень аккуратно)
Все сугубо ИМХО :D
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну шо пацаны,если смотреть по признакам форумчанина Andrein,только что прошла сигнальная транза в 0.00001...Вопрос,куда будет направлено мощное движение??И если предыдущая транза четко указала хорошую коррекцию,значит эта,должна сигнализировать о скором взрывном росте,как в конце июля..Поход на 9200 отменяется что ли??У кого какие мысли?
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я бы ждал скорее вниз чем вверх. Опять же - я докупил на уровне 9990 - а это верный сигнал обвала.
airmax78
 
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  #<1 ... 1981198219831984
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