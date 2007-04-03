Striker На BTC trade все нормально но ликвидность маленькая, особенно по монетам отличным от BTC и ETH. Еще можно на https://kuna.io - ликвидность побольше, проблем ни с той ни с той биржей замечено не было. Из монет можно присмотреться помимо битка и эфира к монеро (на Куне нет, только на BTC trade), также интересной может оказаться покупка BCH и ETC (с последней много проблем, частые атаки 51% - такое чувство что монету специально топят чтобы не конкурировала с эфиром Витальки, поэтому если брать то не много и очень аккуратно) Все сугубо ИМХО
Ну шо пацаны,если смотреть по признакам форумчанина Andrein,только что прошла сигнальная транза в 0.00001...Вопрос,куда будет направлено мощное движение??И если предыдущая транза четко указала хорошую коррекцию,значит эта,должна сигнализировать о скором взрывном росте,как в конце июля..Поход на 9200 отменяется что ли??У кого какие мысли?