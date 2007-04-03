Striker На BTC trade все нормально но ликвидность маленькая, особенно по монетам отличным от BTC и ETH. Еще можно на https://kuna.io - ликвидность побольше, проблем ни с той ни с той биржей замечено не было. Из монет можно присмотреться помимо битка и эфира к монеро (на Куне нет, только на BTC trade), также интересной может оказаться покупка BCH и ETC (с последней много проблем, частые атаки 51% - такое чувство что монету специально топят чтобы не конкурировала с эфиром Витальки, поэтому если брать то не много и очень аккуратно) Все сугубо ИМХО
Ну шо пацаны,если смотреть по признакам форумчанина Andrein,только что прошла сигнальная транза в 0.00001...Вопрос,куда будет направлено мощное движение??И если предыдущая транза четко указала хорошую коррекцию,значит эта,должна сигнализировать о скором взрывном росте,как в конце июля..Поход на 9200 отменяется что ли??У кого какие мысли?
airmax78 написав:Я бы ждал скорее вниз чем вверх. Опять же - я докупил на уровне 9990 - а это верный сигнал обвала.
9990 это фортуна что нашелся лох по такой цене вам его продавший перед походом на 20к. Тезера на следующей неделе будет 15 млрд штук. Они готовят для вас котлету.
Фонда и золото были на днях в боковике. Куда они с понедельника повернут, туда и крипта пойдёт.
Добыча биткоина сократилась вдвое. Добыча золота при ценах 2к+ за унцию будет расти стремительными темпами, ну а фондовый рынок США будут и дальше накачивать с печатного станка. До выборов в США Трамп не даст ему обвалиться, он ручного главу ФРС заставит напечатать столько, сколько потребуется.