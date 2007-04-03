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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1981198219831984

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 08:10

Striker
На BTC trade все нормально но ликвидность маленькая, особенно по монетам отличным от BTC и ETH. Еще можно на https://kuna.io - ликвидность побольше, проблем ни с той ни с той биржей замечено не было.
Из монет можно присмотреться помимо битка и эфира к монеро (на Куне нет, только на BTC trade), также интересной может оказаться покупка BCH и ETC (с последней много проблем, частые атаки 51% - такое чувство что монету специально топят чтобы не конкурировала с эфиром Витальки, поэтому если брать то не много и очень аккуратно)
Все сугубо ИМХО :D
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну шо пацаны,если смотреть по признакам форумчанина Andrein,только что прошла сигнальная транза в 0.00001...Вопрос,куда будет направлено мощное движение??И если предыдущая транза четко указала хорошую коррекцию,значит эта,должна сигнализировать о скором взрывном росте,как в конце июля..Поход на 9200 отменяется что ли??У кого какие мысли?
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я бы ждал скорее вниз чем вверх. Опять же - я докупил на уровне 9990 - а это верный сигнал обвала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 13:24

  airmax78 написав:Я бы ждал скорее вниз чем вверх. Опять же - я докупил на уровне 9990 - а это верный сигнал обвала.

9990 это фортуна что нашелся лох по такой цене вам его продавший перед походом на 20к. Тезера на следующей неделе будет 15 млрд штук. Они готовят для вас котлету.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:37

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Я бы ждал скорее вниз чем вверх. Опять же - я докупил на уровне 9990 - а это верный сигнал обвала.

9990 это фортуна что нашелся лох по такой цене вам его продавший перед походом на 20к. Тезера на следующей неделе будет 15 млрд штук. Они готовят для вас котлету.

Фонда и золото были на днях в боковике. Куда они с понедельника повернут, туда и крипта пойдёт.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:05

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Я бы ждал скорее вниз чем вверх. Опять же - я докупил на уровне 9990 - а это верный сигнал обвала.

9990 это фортуна что нашелся лох по такой цене вам его продавший перед походом на 20к. Тезера на следующей неделе будет 15 млрд штук. Они готовят для вас котлету.

Фонда и золото были на днях в боковике. Куда они с понедельника повернут, туда и крипта пойдёт.

Добыча биткоина сократилась вдвое. Добыча золота при ценах 2к+ за унцию будет расти стремительными темпами, ну а фондовый рынок США будут и дальше накачивать с печатного станка. До выборов в США Трамп не даст ему обвалиться, он ручного главу ФРС заставит напечатать столько, сколько потребуется.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 03:30

  airmax78 написав:
  spacemachine написав:
  greenozon написав:Тривожний дзвіночок....

http://prntscr.com/uf6dih

мужик, ты спас мои бабки этим сообщением

Где вы находите эти помойки? Есть же etoro

и чем биттрекс помойка? юзаю ее с 2017, топовая биржа была по торговле альтами раньше, с надежной защитой. на чем основано мнение?
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:04

  spacemachine написав:
  airmax78 написав:Где вы находите эти помойки? Есть же etoro

и чем биттрекс помойка? юзаю ее с 2017, топовая биржа была по торговле альтами раньше, с надежной защитой. на чем основано мнение?

Мне кажется что все эти специализированные криптовалютные биржи - неотъемлемый элемент в скам-схемах и надувании пузырей. И не пассивный элемент, который "используют", а активный участник, а может и основной. Поэтому решил с ними дела не иметь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:10

  TylerTruman_ написав:по очікуванням, можемо отримати локальний відкат на наступному тижні, із супротиву розглядую трендову в р-ні 10,5-10,6к і рівень 11125, ... але глобально - похід в корекцію, рівні 8к і 6к відповідно глибина оної, ... якщо глобально шукати паралелі із фондою, ріст сп500 із початку 2018 на місячному ТФ із чітким ведмежим дівером 8)

найближчий локальний супротив ще й зустріли підтвердженним доджом на 4х часовому графіку

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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:36

дід Пітер фундаменталіста включив, шатає уми на рахунок надійності тезера :roll:
https://mobile.twitter.com/PeterLBrandt ... 5944698881
TylerTruman_
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