Додано: Суб 12 вер, 2020 08:10

На BTC trade все нормально но ликвидность маленькая, особенно по монетам отличным от BTC и ETH. Еще можно на- ликвидность побольше, проблем ни с той ни с той биржей замечено не было.Из монет можно присмотреться помимо битка и эфира к монеро (на Куне нет, только на BTC trade), также интересной может оказаться покупка BCH и ETC (с последней много проблем, частые атаки 51% - такое чувство что монету специально топят чтобы не конкурировала с эфиром Витальки, поэтому если брать то не много и очень аккуратно)Все сугубо ИМХО