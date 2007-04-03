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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:27
spacemachine написав: airmax78 написав:
Где вы находите эти помойки? Есть же etoro
и чем биттрекс помойка? юзаю ее с 2017, топовая биржа была по торговле альтами раньше, с надежной защитой. на чем основано мнение?
Если коротко, их заправилы ещё с 2014 занимались мутными делами с альтами. Листили, предварительно затарившись, пампили-дампили и делистили. Были случаи, когда сливали больше того, что у них в кошельках было. Если им заплатить, не стеснялись явный скам листить. Отключали вводы-выводы на время пампов, дескать, по техническим причинам. Блочили юзеров по надуманным причинам и крутили их активы. У некоторых пропадали активы, да так, что явно не без инсайда, но фиг докажешь и кому? Короче, там целый букет фокусов.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:50
osafly написав:
Ну шо пацаны,если смотреть по признакам форумчанина Andrein,только что прошла сигнальная транза в 0.00001...Вопрос,куда будет направлено мощное движение??И если предыдущая транза четко указала хорошую коррекцию,значит эта,должна сигнализировать о скором взрывном росте,как в конце июля..Поход на 9200 отменяется что ли??У кого какие мысли?
По идее транза 0.00001 это смена тренда на дамп, а 0.0001 это памп. Как-то так.
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andrein
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:56
Сегодня были крупные транкзации битков на биржы (около 7500 btc), наверно будут дампить, сегодня или завтра.
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andrein
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:14
andrein написав:
Сегодня были крупные транкзации битков на биржы (около 7500 btc), наверно будут дампить, сегодня или завтра.
Это не объем. 75 млн долларов - это примерно половина того, что ежедневно вливается в Тезер в банковские дни.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:18
Zebra написав: andrein написав:
Сегодня были крупные транкзации битков на биржы (около 7500 btc), наверно будут дампить, сегодня или завтра.
Это не объем. 75 млн долларов - это примерно половина того, что ежедневно вливается в Тезер в банковские дни.
Нескольких сотен лямов достаточно, чтобы двинуть рынок, дальше сам пойдёт по стопам. К тому же многое из того, что вливается в стэйблы, там и остаётся. Банально для расчётов. Так что можем ещё раз 10к протестировать вниз.
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