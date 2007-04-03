|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:27
spacemachine написав: airmax78 написав:
Где вы находите эти помойки? Есть же etoro
и чем биттрекс помойка? юзаю ее с 2017, топовая биржа была по торговле альтами раньше, с надежной защитой. на чем основано мнение?
Если коротко, их заправилы ещё с 2014 занимались мутными делами с альтами. Листили, предварительно затарившись, пампили-дампили и делистили. Были случаи, когда сливали больше того, что у них в кошельках было. Если им заплатить, не стеснялись явный скам листить. Отключали вводы-выводы на время пампов, дескать, по техническим причинам. Блочили юзеров по надуманным причинам и крутили их активы. У некоторых пропадали активы, да так, что явно не без инсайда, но фиг докажешь и кому? Короче, там целый букет фокусов.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1223
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:50
osafly написав:
Ну шо пацаны,если смотреть по признакам форумчанина Andrein,только что прошла сигнальная транза в 0.00001...Вопрос,куда будет направлено мощное движение??И если предыдущая транза четко указала хорошую коррекцию,значит эта,должна сигнализировать о скором взрывном росте,как в конце июля..Поход на 9200 отменяется что ли??У кого какие мысли?
По идее транза 0.00001 это смена тренда на дамп, а 0.0001 это памп. Как-то так.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 760
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:56
Сегодня были крупные транкзации битков на биржы (около 7500 btc), наверно будут дампить, сегодня или завтра.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 760
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:14
andrein написав:
Сегодня были крупные транкзации битков на биржы (около 7500 btc), наверно будут дампить, сегодня или завтра.
Это не объем. 75 млн долларов - это примерно половина того, что ежедневно вливается в Тезер в банковские дни.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8847
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1012 раз.
- Подякували: 1467 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:18
Zebra написав: andrein написав:
Сегодня были крупные транкзации битков на биржы (около 7500 btc), наверно будут дампить, сегодня или завтра.
Это не объем. 75 млн долларов - это примерно половина того, что ежедневно вливается в Тезер в банковские дни.
Нескольких сотен лямов достаточно, чтобы двинуть рынок, дальше сам пойдёт по стопам. К тому же многое из того, что вливается в стэйблы, там и остаётся. Банально для расчётов. Так что можем ещё раз 10к протестировать вниз.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1223
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 вер, 2020 22:18
andrein написав: osafly написав:
Ну шо пацаны,если смотреть по признакам форумчанина Andrein,только что прошла сигнальная транза в 0.00001...Вопрос,куда будет направлено мощное движение??И если предыдущая транза четко указала хорошую коррекцию,значит эта,должна сигнализировать о скором взрывном росте,как в конце июля..Поход на 9200 отменяется что ли??У кого какие мысли?
По идее транза 0.00001 это смена тренда на дамп, а 0.0001 это памп. Как-то так.
Весной 6.03 была "памповая" транза 0.0001 и меньше чем через неделю грандиозный обвал..Поэтому,что то не стыкуется..Совсем я запутался,почему не три направления в рынке?? Мы б точно угадали
Один Зебра только знает,что будет стопудово рости,но у него нет холда и ему...пофиг куда пойдет рынок
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 602
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 18:35
Дед очнулся...Альта не ростет совсем,кроме Бинанс койн и Yfi..Все остальное в джопе!Полнейший нестояк и апатия.Запихали под плинтус,там и валяется,чи очнется..Подозрительно все это...Сбреют шортунов и на этом как бы все не окончилось..Потом под ноль побреют лонгустов.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 602
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 18:52
osafly написав:
Дед очнулся...Альта не ростет совсем,кроме Бинанс койн и Yfi..Все остальное в джопе!Полнейший нестояк и апатия.Запихали под плинтус,там и валяется,чи очнется..Подозрительно все это...Сбреют шортунов и на этом как бы все не окончилось..Потом под ноль побреют лонгустов.
Пока на 20к не сходит биток хомки не угомонятся.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8847
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1012 раз.
- Подякували: 1467 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:00
Да не будет никаких 20К.Забудьте!Никто не станет выпускать жадных идиотов засаженых по 15-20К Зачем??Можно прекрасно работать и брить в обе стороны в интервале 9-13К.Вон с хаев биток упал на 2.5К=20%,а альта ушла в пол на 30-50!И если дед допустим полетит на 20К,думаю ни у кого нет ни денег,ни тем более желания дуть альту даже на 50% того,что стоила она в 2017г..Это все утопия!Если и будет 20К-не в этом году
BCH и EOS-вообще красавцы,за...ли уже ползать на брюхе с зимы...У мене уже терпение заканчивается.Халвинг Кэша-ему вообще на пользу не пошел.Жаль я этот скам по 300 весь не продал.Не ожидал что его так в пол втопчут!Была нормальная монета,а превратилась в ...овно!
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 602
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:12
20к в 2017 и 20к в 2020 это уже другие деньги.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8847
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1012 раз.
- Подякували: 1467 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|63814
|192594402
|
|
|7226
|1647140
|
Пон 14 вер, 2020 15:56
ЛОБ
|
|38
|49118
|
|