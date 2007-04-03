Додано: Пон 14 вер, 2020 19:00

Да не будет никаких 20К.Забудьте!Никто не станет выпускать жадных идиотов засаженых по 15-20К Зачем??Можно прекрасно работать и брить в обе стороны в интервале 9-13К.Вон с хаев биток упал на 2.5К=20%,а альта ушла в пол на 30-50!И если дед допустим полетит на 20К,думаю ни у кого нет ни денег,ни тем более желания дуть альту даже на 50% того,что стоила она в 2017г..Это все утопия!Если и будет 20К-не в этом году



BCH и EOS-вообще красавцы,за...ли уже ползать на брюхе с зимы...У мене уже терпение заканчивается.Халвинг Кэша-ему вообще на пользу не пошел.Жаль я этот скам по 300 весь не продал.Не ожидал что его так в пол втопчут!Была нормальная монета,а превратилась в ...овно!