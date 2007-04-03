RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1982198319841985

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:27

  spacemachine написав:
  airmax78 написав:Где вы находите эти помойки? Есть же etoro

и чем биттрекс помойка? юзаю ее с 2017, топовая биржа была по торговле альтами раньше, с надежной защитой. на чем основано мнение?

Если коротко, их заправилы ещё с 2014 занимались мутными делами с альтами. Листили, предварительно затарившись, пампили-дампили и делистили. Были случаи, когда сливали больше того, что у них в кошельках было. Если им заплатить, не стеснялись явный скам листить. Отключали вводы-выводы на время пампов, дескать, по техническим причинам. Блочили юзеров по надуманным причинам и крутили их активы. У некоторых пропадали активы, да так, что явно не без инсайда, но фиг докажешь и кому? Короче, там целый букет фокусов.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1223
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:50

  osafly написав:Ну шо пацаны,если смотреть по признакам форумчанина Andrein,только что прошла сигнальная транза в 0.00001...Вопрос,куда будет направлено мощное движение??И если предыдущая транза четко указала хорошую коррекцию,значит эта,должна сигнализировать о скором взрывном росте,как в конце июля..Поход на 9200 отменяется что ли??У кого какие мысли?


По идее транза 0.00001 это смена тренда на дамп, а 0.0001 это памп. Как-то так.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 760
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:56

Сегодня были крупные транкзации битков на биржы (около 7500 btc), наверно будут дампить, сегодня или завтра.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 760
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:14

  andrein написав:Сегодня были крупные транкзации битков на биржы (около 7500 btc), наверно будут дампить, сегодня или завтра.

Это не объем. 75 млн долларов - это примерно половина того, что ежедневно вливается в Тезер в банковские дни.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8847
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:18

  Zebra написав:
  andrein написав:Сегодня были крупные транкзации битков на биржы (около 7500 btc), наверно будут дампить, сегодня или завтра.

Это не объем. 75 млн долларов - это примерно половина того, что ежедневно вливается в Тезер в банковские дни.

Нескольких сотен лямов достаточно, чтобы двинуть рынок, дальше сам пойдёт по стопам. К тому же многое из того, что вливается в стэйблы, там и остаётся. Банально для расчётов. Так что можем ещё раз 10к протестировать вниз.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1223
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 22:18

  andrein написав:
  osafly написав:Ну шо пацаны,если смотреть по признакам форумчанина Andrein,только что прошла сигнальная транза в 0.00001...Вопрос,куда будет направлено мощное движение??И если предыдущая транза четко указала хорошую коррекцию,значит эта,должна сигнализировать о скором взрывном росте,как в конце июля..Поход на 9200 отменяется что ли??У кого какие мысли?


По идее транза 0.00001 это смена тренда на дамп, а 0.0001 это памп. Как-то так.


Весной 6.03 была "памповая" транза 0.0001 и меньше чем через неделю грандиозный обвал..Поэтому,что то не стыкуется..Совсем я запутался,почему не три направления в рынке?? Мы б точно угадали :mrgreen: Один Зебра только знает,что будет стопудово рости,но у него нет холда и ему...пофиг куда пойдет рынок
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 29.05.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Дед очнулся...Альта не ростет совсем,кроме Бинанс койн и Yfi..Все остальное в джопе!Полнейший нестояк и апатия.Запихали под плинтус,там и валяется,чи очнется..Подозрительно все это...Сбреют шортунов и на этом как бы все не окончилось..Потом под ноль побреют лонгустов.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 29.05.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:52

  osafly написав:Дед очнулся...Альта не ростет совсем,кроме Бинанс койн и Yfi..Все остальное в джопе!Полнейший нестояк и апатия.Запихали под плинтус,там и валяется,чи очнется..Подозрительно все это...Сбреют шортунов и на этом как бы все не окончилось..Потом под ноль побреют лонгустов.

Пока на 20к не сходит биток хомки не угомонятся.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8847
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да не будет никаких 20К.Забудьте!Никто не станет выпускать жадных идиотов засаженых по 15-20К Зачем??Можно прекрасно работать и брить в обе стороны в интервале 9-13К.Вон с хаев биток упал на 2.5К=20%,а альта ушла в пол на 30-50!И если дед допустим полетит на 20К,думаю ни у кого нет ни денег,ни тем более желания дуть альту даже на 50% того,что стоила она в 2017г..Это все утопия!Если и будет 20К-не в этом году

BCH и EOS-вообще красавцы,за...ли уже ползать на брюхе с зимы...У мене уже терпение заканчивается.Халвинг Кэша-ему вообще на пользу не пошел.Жаль я этот скам по 300 весь не продал.Не ожидал что его так в пол втопчут!Была нормальная монета,а превратилась в ...овно!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 29.05.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

20к в 2017 и 20к в 2020 это уже другие деньги.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8847
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1982198319841985
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6380, 6381, 6382
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
63814 192594405
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 18:00
vitaliian
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7226 1647140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 15:56
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 49118
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.