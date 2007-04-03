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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:52
Zebra
Аж на 6.6%? (инфляция доллара за 3 года).
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Витаха
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Додано: Пон 14 вер, 2020 19:55
Zebra написав:
20к в 2017 и 20к в 2020 это уже другие деньги.
Ну,инфляцию доллара никто не отменял,естественно...Только почему то,капитализация крипторынка даже на сегодняшних,"ничегонестоящих" деньгах,драматично свалилась в канаву и никак оттуда выползти не может..если б не боты,торгующие сами с собой,по альте мы бы в этом году увидали бы такую же фигу,как и за "послесемнадцатые" А так,радостную мину при "плохой" игре,мы все же краткосрочно натянули.Альта больше не ростет...стоит сейчас на месте,подозрительно все это.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 20:59
Витаха написав:Zebra
Аж на 6.6%? (инфляция доллара за 3 года).
Золото, серебро, акции американских компаний разве выросли всего на 6.6% за 3 года?
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