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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1983198419851986

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:52

Zebra
Аж на 6.6%? (инфляция доллара за 3 года).
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:20к в 2017 и 20к в 2020 это уже другие деньги.


Ну,инфляцию доллара никто не отменял,естественно...Только почему то,капитализация крипторынка даже на сегодняшних,"ничегонестоящих" деньгах,драматично свалилась в канаву и никак оттуда выползти не может..если б не боты,торгующие сами с собой,по альте мы бы в этом году увидали бы такую же фигу,как и за "послесемнадцатые" А так,радостную мину при "плохой" игре,мы все же краткосрочно натянули.Альта больше не ростет...стоит сейчас на месте,подозрительно все это.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:59

  Витаха написав:Zebra
Аж на 6.6%? (инфляция доллара за 3 года).

Золото, серебро, акции американских компаний разве выросли всего на 6.6% за 3 года?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:33

Взял зека. Что-то его сильно укатали даже по сравнению с монерой. Халвинг в ноябре, думаю, $100 скоро повторит.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:51

  phantom_systems написав:Взял зека. Что-то его сильно укатали даже по сравнению с монерой. Халвинг в ноябре, думаю, $100 скоро повторит.

По зеку рисуется фигура медвежий флаг или вымпел, но фундамент (ежедневный принт Тезера и других стейблкоинов на сотни миллионов долларов) весьма сильный. Стоп на 50 долларов был бы логичным, если вход не на всю котлету.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 02:17

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Взял зека. Что-то его сильно укатали даже по сравнению с монерой. Халвинг в ноябре, думаю, $100 скоро повторит.

По зеку рисуется фигура медвежий флаг или вымпел, но фундамент (ежедневный принт Тезера и других стейблкоинов на сотни миллионов долларов) весьма сильный. Стоп на 50 долларов был бы логичным, если вход не на всю котлету.

Да кто же входит в такую альту на всю котлету...

Мне больше бычий треугольник рисуется, но в последнее время зек следует за дедом, падая и вырастая с усилением. Потенциально может сравняться с монерой, технологическая база на хорошем уровне и есть кому продвигать. Минус в том, что фаундеры-девелоперы хотят красиво жить и регулярно сливают свою 20% майнинговую долю. С другой стороны, какая мне разница, кто сольёт намайненное.
phantom_systems
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