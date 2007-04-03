Zebra
Аж на 6.6%? (инфляция доллара за 3 года).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну,инфляцию доллара никто не отменял,естественно...Только почему то,капитализация крипторынка даже на сегодняшних,"ничегонестоящих" деньгах,драматично свалилась в канаву и никак оттуда выползти не может..если б не боты,торгующие сами с собой,по альте мы бы в этом году увидали бы такую же фигу,как и за "послесемнадцатые" А так,радостную мину при "плохой" игре,мы все же краткосрочно натянули.Альта больше не ростет...стоит сейчас на месте,подозрительно все это.
Додано: Пон 14 вер, 2020 20:59
Додано: Пон 14 вер, 2020 23:33
Взял зека. Что-то его сильно укатали даже по сравнению с монерой. Халвинг в ноябре, думаю, $100 скоро повторит.
Додано: Пон 14 вер, 2020 23:51
По зеку рисуется фигура медвежий флаг или вымпел, но фундамент (ежедневный принт Тезера и других стейблкоинов на сотни миллионов долларов) весьма сильный. Стоп на 50 долларов был бы логичным, если вход не на всю котлету.
Додано: Вів 15 вер, 2020 02:17
Да кто же входит в такую альту на всю котлету...
Мне больше бычий треугольник рисуется, но в последнее время зек следует за дедом, падая и вырастая с усилением. Потенциально может сравняться с монерой, технологическая база на хорошем уровне и есть кому продвигать. Минус в том, что фаундеры-девелоперы хотят красиво жить и регулярно сливают свою 20% майнинговую долю. С другой стороны, какая мне разница, кто сольёт намайненное.
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:22
Жалею что не слил его весь по 100 на пике..Тоже добирал потом с рассчетом на халвинг,но что то как то он совсем "не отдупляется",хотя осталось реально ровно 2 месяца и росту-пора бы быть.Надеялся что он пойдет хотя бы на 120-130,но даже в августе на ростущем рынке,он потерял 25% просто так,за пару недель,а потом еще 25% на коррекции..Если рынок пойдет ниже 10,думаю он и "полтинником" не отделается,а пампить его судя по всему-некому...Трон вон на коррекции рынка летел вгору шо ужаленный,вопреки всему...А тут-глухо как в танке..Монеро на его фоне выглядит просто бодряком..
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