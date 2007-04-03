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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1983198419851986

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:52

Zebra
Аж на 6.6%? (инфляция доллара за 3 года).
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:20к в 2017 и 20к в 2020 это уже другие деньги.


Ну,инфляцию доллара никто не отменял,естественно...Только почему то,капитализация крипторынка даже на сегодняшних,"ничегонестоящих" деньгах,драматично свалилась в канаву и никак оттуда выползти не может..если б не боты,торгующие сами с собой,по альте мы бы в этом году увидали бы такую же фигу,как и за "послесемнадцатые" А так,радостную мину при "плохой" игре,мы все же краткосрочно натянули.Альта больше не ростет...стоит сейчас на месте,подозрительно все это.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:59

  Витаха написав:Zebra
Аж на 6.6%? (инфляция доллара за 3 года).

Золото, серебро, акции американских компаний разве выросли всего на 6.6% за 3 года?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:33

Взял зека. Что-то его сильно укатали даже по сравнению с монерой. Халвинг в ноябре, думаю, $100 скоро повторит.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:51

  phantom_systems написав:Взял зека. Что-то его сильно укатали даже по сравнению с монерой. Халвинг в ноябре, думаю, $100 скоро повторит.

По зеку рисуется фигура медвежий флаг или вымпел, но фундамент (ежедневный принт Тезера и других стейблкоинов на сотни миллионов долларов) весьма сильный. Стоп на 50 долларов был бы логичным, если вход не на всю котлету.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 02:17

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Взял зека. Что-то его сильно укатали даже по сравнению с монерой. Халвинг в ноябре, думаю, $100 скоро повторит.

По зеку рисуется фигура медвежий флаг или вымпел, но фундамент (ежедневный принт Тезера и других стейблкоинов на сотни миллионов долларов) весьма сильный. Стоп на 50 долларов был бы логичным, если вход не на всю котлету.

Да кто же входит в такую альту на всю котлету...

Мне больше бычий треугольник рисуется, но в последнее время зек следует за дедом, падая и вырастая с усилением. Потенциально может сравняться с монерой, технологическая база на хорошем уровне и есть кому продвигать. Минус в том, что фаундеры-девелоперы хотят красиво жить и регулярно сливают свою 20% майнинговую долю. С другой стороны, какая мне разница, кто сольёт намайненное.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:22

  phantom_systems написав:Взял зека. Что-то его сильно укатали даже по сравнению с монерой. Халвинг в ноябре, думаю, $100 скоро повторит.


Жалею что не слил его весь по 100 на пике..Тоже добирал потом с рассчетом на халвинг,но что то как то он совсем "не отдупляется",хотя осталось реально ровно 2 месяца и росту-пора бы быть.Надеялся что он пойдет хотя бы на 120-130,но даже в августе на ростущем рынке,он потерял 25% просто так,за пару недель,а потом еще 25% на коррекции..Если рынок пойдет ниже 10,думаю он и "полтинником" не отделается,а пампить его судя по всему-некому...Трон вон на коррекции рынка летел вгору шо ужаленный,вопреки всему...А тут-глухо как в танке..Монеро на его фоне выглядит просто бодряком..
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:40

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Взял зека. Что-то его сильно укатали даже по сравнению с монерой. Халвинг в ноябре, думаю, $100 скоро повторит.


Жалею что не слил его весь по 100 на пике..Тоже добирал потом с рассчетом на халвинг,но что то как то он совсем "не отдупляется",хотя осталось реально ровно 2 месяца и росту-пора бы быть.Надеялся что он пойдет хотя бы на 120-130,но даже в августе на ростущем рынке,он потерял 25% просто так,за пару недель,а потом еще 25% на коррекции..Если рынок пойдет ниже 10,думаю он и "полтинником" не отделается,а пампить его судя по всему-некому...Трон вон на коррекции рынка летел вгору шо ужаленный,вопреки всему...А тут-глухо как в танке..Монеро на его фоне выглядит просто бодряком..

По монере волатильность более низкая, не так интересно. Её вообще некому пампить. Когда зек протестировал 100 месяц назад, монера была 90. Сейчас столько же, а зек на треть усох, хотя на моменте вообще уполовинился. Ну, трон есть кому качать. В него тоже скоро можно будет перезайти, пока наблюдаю.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:53

  phantom_systems написав:К тому же многое из того, что вливается в стэйблы, там и остаётся. Банально для расчётов.

https://wallet.tether.to/richlist

У бинанса на кошельках под 3 млрд Тезера, у Huobi еще 1.5 млрд.
А сколько всего бирж? Весь этот Тезер по биржам расфасован и участвует в походе на 20к. Никаких расчетов, только впаривание хомкам, потом им же будут по 20к продавать обратно, изымая свой Тезер обратно - все по честному.
Zebra
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