Zebra
Аж на 6.6%? (инфляция доллара за 3 года).
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну,инфляцию доллара никто не отменял,естественно...Только почему то,капитализация крипторынка даже на сегодняшних,"ничегонестоящих" деньгах,драматично свалилась в канаву и никак оттуда выползти не может..если б не боты,торгующие сами с собой,по альте мы бы в этом году увидали бы такую же фигу,как и за "послесемнадцатые" А так,радостную мину при "плохой" игре,мы все же краткосрочно натянули.Альта больше не ростет...стоит сейчас на месте,подозрительно все это.
Додано: Пон 14 вер, 2020 20:59
Додано: Пон 14 вер, 2020 23:33
Взял зека. Что-то его сильно укатали даже по сравнению с монерой. Халвинг в ноябре, думаю, $100 скоро повторит.
Додано: Пон 14 вер, 2020 23:51
По зеку рисуется фигура медвежий флаг или вымпел, но фундамент (ежедневный принт Тезера и других стейблкоинов на сотни миллионов долларов) весьма сильный. Стоп на 50 долларов был бы логичным, если вход не на всю котлету.
Додано: Вів 15 вер, 2020 02:17
Да кто же входит в такую альту на всю котлету...
Мне больше бычий треугольник рисуется, но в последнее время зек следует за дедом, падая и вырастая с усилением. Потенциально может сравняться с монерой, технологическая база на хорошем уровне и есть кому продвигать. Минус в том, что фаундеры-девелоперы хотят красиво жить и регулярно сливают свою 20% майнинговую долю. С другой стороны, какая мне разница, кто сольёт намайненное.
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:22
Жалею что не слил его весь по 100 на пике..Тоже добирал потом с рассчетом на халвинг,но что то как то он совсем "не отдупляется",хотя осталось реально ровно 2 месяца и росту-пора бы быть.Надеялся что он пойдет хотя бы на 120-130,но даже в августе на ростущем рынке,он потерял 25% просто так,за пару недель,а потом еще 25% на коррекции..Если рынок пойдет ниже 10,думаю он и "полтинником" не отделается,а пампить его судя по всему-некому...Трон вон на коррекции рынка летел вгору шо ужаленный,вопреки всему...А тут-глухо как в танке..Монеро на его фоне выглядит просто бодряком..
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:40
По монере волатильность более низкая, не так интересно. Её вообще некому пампить. Когда зек протестировал 100 месяц назад, монера была 90. Сейчас столько же, а зек на треть усох, хотя на моменте вообще уполовинился. Ну, трон есть кому качать. В него тоже скоро можно будет перезайти, пока наблюдаю.
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:53
У бинанса на кошельках под 3 млрд Тезера, у Huobi еще 1.5 млрд.
А сколько всего бирж? Весь этот Тезер по биржам расфасован и участвует в походе на 20к. Никаких расчетов, только впаривание хомкам, потом им же будут по 20к продавать обратно, изымая свой Тезер обратно - все по честному.
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Чем выше ростет дед,тем больше падает альта...Это просто цирк какой то,с бл..клоунами.Я представляю что будет,если деда сейчас дампануть на штуку полторы....Будем все эти ады,линки,кэши собирать где нибудь на мусорке по баксу ведро
|