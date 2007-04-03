osafly написав:Чем выше ростет дед,тем больше падает альта...Это просто цирк какой то,с бл..клоунами.Я представляю что будет,если деда сейчас дампануть на штуку полторы....Будем все эти ады,линки,кэши собирать где нибудь на мусорке по баксу ведро
Весь 2018-й и половину 2019-го так и было - дед мог расти только за счет падения альтов, но когда дед падал, альты падали еще быстрее него. Вот и получилось, что дед от хая до лоя сдувался в 6 раз, а альты - в 20-150
Хватит ли сейчас ресурса, чтобы и биток, и альты гнать дальше вверх - есть сомнения. Ну разве что Трамп подсуетится, и на рынок попадет еще несколько триллионов халявных баксов. Без новых "stimulus bills" в 2020-м я бы уже ничего не ловил - не разделяю оптимизм Zebra. То вертолетное бабло, которое было роздано, оно уже в пузырях - от продолжения финансирования госбюджета США с печатного станка теплее им (пузырям) не станет, там нет лишних потребительских денег, только необходимая и до доллара выверенная социалка...
Я еще надеюсь на нестреляные альты типа Кэши,Еоса и Зэк(под халвинг)но глядя на то что происходит-становится откровенно грустно..Допускаю что до выборов могут еще рынок поддержать,потом все уйдет в тартарары,вместе с фондой..Если не будет роста в ближайшую недели-две,вряд ли он будет вообще,даже до 13тыс..За 20,я вообще молчу..это утопия.Тизер конечно продолжают штамповать ежедневно,как и ЮСД койн,который тоже раздули до 2млрд..Значит по идее,вспышка еще одна быть должна...Но скажется ли это на альтах??Иначе зачем так накачивать фантиками мертвый рынок??
Zebra написав:Биткоина добывается ежедневно на $9-10 млн, а в стейблкоины заливают около $200 млн. Учтите этот факт.
Даже если эти деньги не участвуют в торгах, они ждут слива и выкупят все. И погонят цену вверх.
Эмиссию тезера может поглощать новая срань - доходное фермерство. Когда это МММ навернется, свободный тезер вряд ли пойдет в коины. Организаторы хайпа - ребята ушлые, им нужны не надежды, а реальный кэш