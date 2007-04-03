Додано: Вів 15 вер, 2020 21:50

osafly написав: Чем выше ростет дед,тем больше падает альта...Это просто цирк какой то,с бл..клоунами.Я представляю что будет,если деда сейчас дампануть на штуку полторы....Будем все эти ады,линки,кэши собирать где нибудь на мусорке по баксу ведро Чем выше ростет дед,тем больше падает альта...Это просто цирк какой то,с бл..клоунами.Я представляю что будет,если деда сейчас дампануть на штуку полторы....Будем все эти ады,линки,кэши собирать где нибудь на мусорке по баксу ведро

Весь 2018-й и половину 2019-го так и было - дед мог расти только за счет падения альтов, но когда дед падал, альты падали еще быстрее него. Вот и получилось, что дед от хая до лоя сдувался в 6 раз, а альты - в 20-150Хватит ли сейчас ресурса, чтобы и биток, и альты гнать дальше вверх - есть сомнения. Ну разве что Трамп подсуетится, и на рынок попадет еще несколько триллионов халявных баксов. Без новых "stimulus bills" в 2020-м я бы уже ничего не ловил - не разделяю оптимизм. То вертолетное бабло, которое было роздано, оно уже в пузырях - от продолжения финансирования госбюджета США с печатного станка теплее им (пузырям) не станет, там нет лишних потребительских денег, только необходимая и до доллара выверенная социалка...