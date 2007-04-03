osafly написав:Чем выше ростет дед,тем больше падает альта...Это просто цирк какой то,с бл..клоунами.Я представляю что будет,если деда сейчас дампануть на штуку полторы....Будем все эти ады,линки,кэши собирать где нибудь на мусорке по баксу ведро
Весь 2018-й и половину 2019-го так и было - дед мог расти только за счет падения альтов, но когда дед падал, альты падали еще быстрее него. Вот и получилось, что дед от хая до лоя сдувался в 6 раз, а альты - в 20-150
Хватит ли сейчас ресурса, чтобы и биток, и альты гнать дальше вверх - есть сомнения. Ну разве что Трамп подсуетится, и на рынок попадет еще несколько триллионов халявных баксов. Без новых "stimulus bills" в 2020-м я бы уже ничего не ловил - не разделяю оптимизм Zebra. То вертолетное бабло, которое было роздано, оно уже в пузырях - от продолжения финансирования госбюджета США с печатного станка теплее им (пузырям) не станет, там нет лишних потребительских денег, только необходимая и до доллара выверенная социалка...
Я еще надеюсь на нестреляные альты типа Кэши,Еоса и Зэк(под халвинг)но глядя на то что происходит-становится откровенно грустно..Допускаю что до выборов могут еще рынок поддержать,потом все уйдет в тартарары,вместе с фондой..Если не будет роста в ближайшую недели-две,вряд ли он будет вообще,даже до 13тыс..За 20,я вообще молчу..это утопия.Тизер конечно продолжают штамповать ежедневно,как и ЮСД койн,который тоже раздули до 2млрд..Значит по идее,вспышка еще одна быть должна...Но скажется ли это на альтах??Иначе зачем так накачивать фантиками мертвый рынок??
Zebra написав:Биткоина добывается ежедневно на $9-10 млн, а в стейблкоины заливают около $200 млн. Учтите этот факт.
Даже если эти деньги не участвуют в торгах, они ждут слива и выкупят все. И погонят цену вверх.
Эмиссию тезера может поглощать новая срань - доходное фермерство. Когда это МММ навернется, свободный тезер вряд ли пойдет в коины. Организаторы хайпа - ребята ушлые, им нужны не надежды, а реальный кэш
Zebra написав:Биткоина добывается ежедневно на $9-10 млн, а в стейблкоины заливают около $200 млн. Учтите этот факт.
Даже если эти деньги не участвуют в торгах, они ждут слива и выкупят все. И погонят цену вверх.
Эмиссию тезера может поглощать новая срань - доходное фермерство. Когда это МММ навернется, свободный тезер вряд ли пойдет в коины. Организаторы хайпа - ребята ушлые, им нужны не надежды, а реальный кэш
Точно также в 2017 году здравый смысл кричал, что ICO это скам. Может кто помнит декабрь 2017 - январь 2018 на этом форуме, когда уже не осталось ни одного хейтера криптовалют, даже тот же Vitl начал торговать, хотя весь 2017 год поносил биткоин. Кто то еще кричал про то, что нужно поджигать елочку из фиата, типа он больше не понадобится. airmax если не ошибаюсь, тоже был активным хейтером, стебал всех кто за крипту, а потом сам купил рипла по доллару.
Когда толпа уверует в новую парадигму, вот тогда все обвалится. Сейчас этого нет.
Zebra написав:Точно также в 2017 году здравый смысл кричал, что ICO это скам. Может кто помнит декабрь 2017 - январь 2018 на этом форуме, когда уже не осталось ни одного хейтера криптовалют, даже тот же Vitl начал торговать, хотя весь 2017 год поносил биткоин. Кто то еще кричал про то, что нужно поджигать елочку из фиата, типа он больше не понадобится. airmax если не ошибаюсь, тоже был активным хейтером, стебал всех кто за крипту, а потом сам купил рипла по доллару.
Когда толпа уверует в новую парадигму, вот тогда все обвалится. Сейчас этого нет.
С концепцией я полностью согласен. А вот по срокам - не вижу этого на осень. Не ощущается еще дефицита битка. Слишком мало времени прошло с момента халвинга - не успел накопиться системный перевес спроса над предложением. 2021 - самое то.
С другой стороны, была 3-месячная консолидация на 8-10к, поэтому 12,4к для хая - ни о чем. Так что может и твоя правда возьмет. Но это все же не так фундаментально, как невызревший пока еще хронический дефицит битка...
Zebra написав: Когда толпа уверует в новую парадигму, вот тогда все обвалится. Сейчас этого нет.
Боюсь,Вы что то уже просто пропустили в 2020..и биткоин здесь ни при чем.В этом году уже все произошло и имя ему-Дефай..Выросло нереально высоко из ничего и уже прилично обвалилось и будет дешеветь еще..Задерг прошел.Может конечно на некоторых монетах сделают двойные вершины и перехаи,если дед пойдет еще до горы...Но биткоин сейчас-это флюгер,нет в нем никакой парадигмы.Чисто спекулятивный инструмент сосредоточеный в руках небольшого числа людей двигающих цены по своему усмотрению.Но торговать ним-гораздо легче и предсказуемее,чем непредсказуемой альтой,которая дает как бешенную прибыль,так и бешенные убытки.Парадигмы не было и нет...Есть жадные дураки и банальные спекуляции-вот и весь смысл крипторынка!