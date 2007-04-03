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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1985198619871988

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:33

  lrs7719 написав:Так если СиПа пойдёт вниз то многим бумагам (может кроме ИТ) увидим мартовские цены.

готовы покупать по мартовским ценам?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:26

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:Так если СиПа пойдёт вниз то многим бумагам (может кроме ИТ) увидим мартовские цены.

готовы покупать по мартовским ценам?


Приветсвую! Да смотря что... Но наверное в среднестрок - да. Как сказал Виталий ещё осенью 2019 года - пролив в 20% выкупят и пойдут дальше. Походу так и вышло
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ждуны марта, вы его пропустили. Поезд уехал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да как уехал,так и приедет...Дед на штуку вырос уже после падения,альту в пол вдавили...-30-40% и не отростает ни х.. Берет кто нибудь сейчас альту??Я лично нет..Не слитая вовремя альта-прямой путь к недополучению прибыли или уполовиниванию депозита.Вы сами эфир по 370 берете?? Я раньше чем 200 и пальцем не пошевелю...А лучше дождусь 120-150.Может пойти рост сейчас до 600-800?! Ок,пусть летит без меня.Я переживу!
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:52

Пока дефай-скамы не схлопнутся, бутериум по 200 не будет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как только дампанут деда ниже 9500 или фонду после/перед выборами..Будет "звязда" полная.Снова Зек по 20-25 вместе с лайтом,эфир 150,кардано по 0.03,Еос по 1.5,Кэш по 130 и все остальное в том же духе...Даже до 4тыс деда не нужно будет дампить,чтоб увидать весь этот "цирк" снова
Дед сейчас как граф Дракула...Высосал всю кровь из альты и она...сдохла.Чупакабра,мать его :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Опять альты падают на растущем деде. Думаю на новостях сейчас дадут свечу, собирут стопы шортил, а затем пойдут тестить 10000 и закрывать геп.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:18

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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:то за сутки залочили +2.6 млн штук эфира или ~ 2.4% всей эмиссии, установив новый рекорд.

Это вроде история с сушисвап, эти эфиры изъяли а потом вернули.
Витаха
 
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