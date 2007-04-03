готовы покупать по мартовским ценам?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:33
готовы покупать по мартовским ценам?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:26
Приветсвую! Да смотря что... Но наверное в среднестрок - да. Как сказал Виталий ещё осенью 2019 года - пролив в 20% выкупят и пойдут дальше. Походу так и вышло
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ждуны марта, вы его пропустили. Поезд уехал.
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да как уехал,так и приедет...Дед на штуку вырос уже после падения,альту в пол вдавили...-30-40% и не отростает ни х.. Берет кто нибудь сейчас альту??Я лично нет..Не слитая вовремя альта-прямой путь к недополучению прибыли или уполовиниванию депозита.Вы сами эфир по 370 берете?? Я раньше чем 200 и пальцем не пошевелю...А лучше дождусь 120-150.Может пойти рост сейчас до 600-800?! Ок,пусть летит без меня.Я переживу!
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Как только дампанут деда ниже 9500 или фонду после/перед выборами..Будет "звязда" полная.Снова Зек по 20-25 вместе с лайтом,эфир 150,кардано по 0.03,Еос по 1.5,Кэш по 130 и все остальное в том же духе...Даже до 4тыс деда не нужно будет дампить,чтоб увидать весь этот "цирк" снова
Дед сейчас как граф Дракула...Высосал всю кровь из альты и она...сдохла.Чупакабра,мать его
Додано: Сер 16 вер, 2020 20:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Опять альты падают на растущем деде. Думаю на новостях сейчас дадут свечу, собирут стопы шортил, а затем пойдут тестить 10000 и закрывать геп.
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:18
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:57
Комиссии на передачу тезера по бутериуму выросли до 15-20 баксов. Уже как ваер.
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