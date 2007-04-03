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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1986198719881989

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 163
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
56
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На часовом графике: голова плечи + дивергенция на RSI(28)
Зображення
Zebra
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