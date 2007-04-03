На часовом графике: голова плечи + дивергенция на RSI(28)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На часовом графике: голова плечи + дивергенция на RSI(28)
Додано: Суб 19 вер, 2020 13:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шорт 10982, со стопом на 11200 - вполне логичный сценарий проверить теорию на практике.
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