На часовом графике: голова плечи + дивергенция на RSI(28)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На часовом графике: голова плечи + дивергенция на RSI(28)
Додано: Суб 19 вер, 2020 13:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шорт 10982, со стопом на 11200 - вполне логичный сценарий проверить теорию на практике.
Додано: Суб 19 вер, 2020 15:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Идет сбитие стопов. Если пойдем выше 11200 - мой ТА не отработал.
Додано: Суб 19 вер, 2020 15:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Альта как не росла,так и не ростет.Даже наоборот.Дед с..ка Дракула недоделанное..Рынок до того манипулируемый,шо......не скажу шо!Такое впечатление,что резко все потеряли интерес ко всем монетам..Объемов нет,покупок нет...Ничего нет.Тотальная распродажа!Даже боты не шевелятся.
Додано: Суб 19 вер, 2020 16:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
єсть - тезер єсть )
пічатай скільки хош
у нас імецца
+50грн !
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