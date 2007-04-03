На часовом графике: голова плечи + дивергенция на RSI(28)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На часовом графике: голова плечи + дивергенция на RSI(28)
Додано: Суб 19 вер, 2020 13:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шорт 10982, со стопом на 11200 - вполне логичный сценарий проверить теорию на практике.
Додано: Суб 19 вер, 2020 15:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Идет сбитие стопов. Если пойдем выше 11200 - мой ТА не отработал.
Додано: Суб 19 вер, 2020 15:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Альта как не росла,так и не ростет.Даже наоборот.Дед с..ка Дракула недоделанное..Рынок до того манипулируемый,шо......не скажу шо!Такое впечатление,что резко все потеряли интерес ко всем монетам..Объемов нет,покупок нет...Ничего нет.Тотальная распродажа!Даже боты не шевелятся.
Додано: Суб 19 вер, 2020 16:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
єсть - тезер єсть )
пічатай скільки хош
у нас імецца
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 19 вер, 2020 21:10
Додано: Суб 19 вер, 2020 21:17
Ты конечно маладца, что в курсе про суши.там очень хитро закрученный сюжет-интрига.Но это не об этом.Там шеф повар Номи вернул неск десятков тыщ эфирок всего то.Просто суть Дефая в том, чтобы монеты вкладывать в ферму или пул ликвидности.Большинство из них связаны с эфиром и на его блокчейне.Что мне не понравилось(я уже попробовал эту хрень ), то это то. что нужно оплатить кучу дорогих эфирных транзакций.Сначала нужно завести какую нибудь монетку дефайную на Метамаск(в большинстве случаев) и эфира для транзакций.Потом с Метамаска на ферму.А на выходе всё обратно.Т е транзакция оплачиваешь не одну-две(туда-обратно), а 4-5 т к нужен промежуточный кошель типа Метамаска или подобного.Вчера транза была ок 6 баксов.Собственно на больших суммах и на долго это недорого.но я малой суммой попробовать и 5 транз по 6 баков=30.Но вышел в плюс 10. т к 40 накапало за 3дня с суммы ок 2000.Чёт меня пока не привлекло это, дальше будет видно.
Да и возвращаясь к главному - в итоге для всей этой петрушки нужно много эфира, вот его и откупают.На момент рост опять оживился, посмотрим...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|