Додано: Суб 19 вер, 2020 21:17

Витаха написав: Zebra написав: то за сутки залочили +2.6 млн штук эфира или ~ 2.4% всей эмиссии, установив новый рекорд. то за сутки залочили +2.6 млн штук эфира или ~ 2.4% всей эмиссии, установив новый рекорд.

Это вроде история с сушисвап, эти эфиры изъяли а потом вернули. Это вроде история с сушисвап, эти эфиры изъяли а потом вернули.

Ты конечно маладца, что в курсе про суши.там очень хитро закрученный сюжет-интрига.Но это не об этом.Там шеф повар Номи вернул неск десятков тыщ эфирок всего то.Просто суть Дефая в том, чтобы монеты вкладывать в ферму или пул ликвидности.Большинство из них связаны с эфиром и на его блокчейне.Что мне не понравилось(я уже попробовал эту хрень), то это то. что нужно оплатить кучу дорогих эфирных транзакций.Сначала нужно завести какую нибудь монетку дефайную на Метамаск(в большинстве случаев) и эфира для транзакций.Потом с Метамаска на ферму.А на выходе всё обратно.Т е транзакция оплачиваешь не одну-две(туда-обратно), а 4-5 т к нужен промежуточный кошель типа Метамаска или подобного.Вчера транза была ок 6 баксов.Собственно на больших суммах и на долго это недорого.но я малой суммой попробовать и 5 транз по 6 баков=30.Но вышел в плюс 10. т к 40 накапало за 3дня с суммы ок 2000.Чёт меня пока не привлекло это, дальше будет видно.Да и возвращаясь к главному - в итоге для всей этой петрушки нужно много эфира, вот его и откупают.На момент рост опять оживился, посмотрим...