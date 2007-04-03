RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1986198719881989

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 163
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
56
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На часовом графике: голова плечи + дивергенция на RSI(28)
Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8864
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шорт 10982, со стопом на 11200 - вполне логичный сценарий проверить теорию на практике.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8864
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Идет сбитие стопов. Если пойдем выше 11200 - мой ТА не отработал.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8864
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:18

А мож сквизанет под 12К? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32375
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2579 раз.
Подякували: 3788 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Альта как не росла,так и не ростет.Даже наоборот.Дед с..ка Дракула недоделанное..Рынок до того манипулируемый,шо......не скажу шо!Такое впечатление,что резко все потеряли интерес ко всем монетам..Объемов нет,покупок нет...Ничего нет.Тотальная распродажа!Даже боты не шевелятся.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 29.05.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 16:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:.Объемов нет,покупок нет...Ничего нет


єсть - тезер єсть )
пічатай скільки хош
у нас імецца
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9603
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:10

  Zebra написав:Шорт 10982, со стопом на 11200 - вполне логичный сценарий проверить теорию на практике.


Такие гипы наклонные часто бывают невалидные.Тем более часовой график.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 30.11.17
Подякував: 109 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:17

  Витаха написав:
  Zebra написав:то за сутки залочили +2.6 млн штук эфира или ~ 2.4% всей эмиссии, установив новый рекорд.

Это вроде история с сушисвап, эти эфиры изъяли а потом вернули.

Ты конечно маладца, что в курсе про суши.там очень хитро закрученный сюжет-интрига.Но это не об этом.Там шеф повар Номи вернул неск десятков тыщ эфирок всего то.Просто суть Дефая в том, чтобы монеты вкладывать в ферму или пул ликвидности.Большинство из них связаны с эфиром и на его блокчейне.Что мне не понравилось(я уже попробовал эту хрень :) ), то это то. что нужно оплатить кучу дорогих эфирных транзакций.Сначала нужно завести какую нибудь монетку дефайную на Метамаск(в большинстве случаев) и эфира для транзакций.Потом с Метамаска на ферму.А на выходе всё обратно.Т е транзакция оплачиваешь не одну-две(туда-обратно), а 4-5 т к нужен промежуточный кошель типа Метамаска или подобного.Вчера транза была ок 6 баксов.Собственно на больших суммах и на долго это недорого.но я малой суммой попробовать и 5 транз по 6 баков=30.Но вышел в плюс 10. т к 40 накапало за 3дня с суммы ок 2000.Чёт меня пока не привлекло это, дальше будет видно.
Да и возвращаясь к главному - в итоге для всей этой петрушки нужно много эфира, вот его и откупают.На момент рост опять оживился, посмотрим...
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 30.11.17
Подякував: 109 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:56

  Zebra написав:Идет сбитие стопов. Если пойдем выше 11200 - мой ТА не отработал.

Пока что ТА не подвёл, все идёт по плану. Зайдём на небольшую коррекцию, закроем шорт, высадим лишних пассажиров и с новой силой на 20к
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8864
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:58

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Шорт 10982, со стопом на 11200 - вполне логичный сценарий проверить теорию на практике.


Такие гипы наклонные часто бывают невалидные.Тем более часовой график.

Слабость покупателей после 11к все таки ТА подсказал.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8864
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1986198719881989
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Hotab, Zebra і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6416, 6417, 6418
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
64179 192767705
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 16:01
Мизантрóп
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7229 1650043
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 49276
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (213)
20.09.2020 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.