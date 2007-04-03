osafly написав:Рынок до того манипулируемый,шо......не скажу шо!Такое впечатление,что резко все потеряли интерес ко всем монетам..Объемов нет,покупок нет...Ничего нет.Тотальная распродажа!Даже боты не шевелятся.
Уже писал, что работает у меня потихоньку бот на одной очень мелкой бирже. И вот последние дней 20 проводятся на этой бирже некие плановые технические работы - тех.обслуживание серверов, то-сё. Биржа работает, всё нормально, но изменился протокол работы по API. А боты-роботы в большинстве своём работают через API. В результате по многим торговым парам из торгов пропали боты. Причём конкретно те боты, которые ставят стенки, торгуют сами с собой - в общем боты маректмейкера, кукловода, называйте как хотите. Тем самым появилась возможность оценить РЕАЛЬНЫЕ, а не нарисованные кукловодами, объёмы торгов. В общем, объёмы торгов упали в 20 (двадцать) раз. Так что можете прикинуть реальное положение дел по рынку.