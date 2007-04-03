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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1987198819891990

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 163
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
56
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Рынок до того манипулируемый,шо......не скажу шо!Такое впечатление,что резко все потеряли интерес ко всем монетам..Объемов нет,покупок нет...Ничего нет.Тотальная распродажа!Даже боты не шевелятся.

Уже писал, что работает у меня потихоньку бот на одной очень мелкой бирже. И вот последние дней 20 проводятся на этой бирже некие плановые технические работы - тех.обслуживание серверов, то-сё. Биржа работает, всё нормально, но изменился протокол работы по API. А боты-роботы в большинстве своём работают через API. В результате по многим торговым парам из торгов пропали боты. Причём конкретно те боты, которые ставят стенки, торгуют сами с собой - в общем боты маректмейкера, кукловода, называйте как хотите. Тем самым появилась возможность оценить РЕАЛЬНЫЕ, а не нарисованные кукловодами, объёмы торгов. В общем, объёмы торгов упали в 20 (двадцать) раз. Так что можете прикинуть реальное положение дел по рынку.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:37

Загальна кількість біткоїн-ATM досягла 10 114 одиниць. Вони встановлені в 71 країні. Про це свідчать дані Coin ATM Radar.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Альта реально пошла по одному месту..Эти при-дурки кукольные палку уже перегнули со своей приличной коррекцией больше чем на 2.8тыс в моменте,что все выпали на понты и ничего не берут и не откупают.Доиграются,что будут сами себе ботами продавать и сами себя засаживать,что собственно сейчас и делают...уже.Деньги несмотря на вертолетные разбрасывания,уже практически вытекли из этого рынка...И это,еще кризиса пока нет.Короче говоря,кому не жалко потерянного времени-купите альтов,чтоб застрять в них нах...на год,а точнее,уйти в хороший минус,который трансформируется,в конкретный пи..ц поздней осенью или зимой после американских выборов.Биткоин может и порастет еще,а в остальном-меня лично гложут большие сомнения.
osafly
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