osafly написав:Рынок до того манипулируемый,шо......не скажу шо!Такое впечатление,что резко все потеряли интерес ко всем монетам..Объемов нет,покупок нет...Ничего нет.Тотальная распродажа!Даже боты не шевелятся.
Уже писал, что работает у меня потихоньку бот на одной очень мелкой бирже. И вот последние дней 20 проводятся на этой бирже некие плановые технические работы - тех.обслуживание серверов, то-сё. Биржа работает, всё нормально, но изменился протокол работы по API. А боты-роботы в большинстве своём работают через API. В результате по многим торговым парам из торгов пропали боты. Причём конкретно те боты, которые ставят стенки, торгуют сами с собой - в общем боты маректмейкера, кукловода, называйте как хотите. Тем самым появилась возможность оценить РЕАЛЬНЫЕ, а не нарисованные кукловодами, объёмы торгов. В общем, объёмы торгов упали в 20 (двадцать) раз. Так что можете прикинуть реальное положение дел по рынку.
Альта реально пошла по одному месту..Эти при-дурки кукольные палку уже перегнули со своей приличной коррекцией больше чем на 2.8тыс в моменте,что все выпали на понты и ничего не берут и не откупают.Доиграются,что будут сами себе ботами продавать и сами себя засаживать,что собственно сейчас и делают...уже.Деньги несмотря на вертолетные разбрасывания,уже практически вытекли из этого рынка...И это,еще кризиса пока нет.Короче говоря,кому не жалко потерянного времени-купите альтов,чтоб застрять в них нах...на год,а точнее,уйти в хороший минус,который трансформируется,в конкретный пи..ц поздней осенью или зимой после американских выборов.Биткоин может и порастет еще,а в остальном-меня лично гложут большие сомнения.
Zebra написав:На часовом графике: голова плечи + дивергенция на RSI(28)
по1, на біткові, як на інструментові, якщо вангувати по діверу, то хоча би на 4ч, 1ч то курям на сміх, ... а по2, саме головне, треба хоча би знати, що таке ведмежий дівер, бо на скрінові зовсім невірно, лінія повинна бути по хаям ціни бітка, якби
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 21 вер, 2020 12:45, всього редагувалось 1 раз.