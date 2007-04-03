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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1987198819891990

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 163
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
56
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Рынок до того манипулируемый,шо......не скажу шо!Такое впечатление,что резко все потеряли интерес ко всем монетам..Объемов нет,покупок нет...Ничего нет.Тотальная распродажа!Даже боты не шевелятся.

Уже писал, что работает у меня потихоньку бот на одной очень мелкой бирже. И вот последние дней 20 проводятся на этой бирже некие плановые технические работы - тех.обслуживание серверов, то-сё. Биржа работает, всё нормально, но изменился протокол работы по API. А боты-роботы в большинстве своём работают через API. В результате по многим торговым парам из торгов пропали боты. Причём конкретно те боты, которые ставят стенки, торгуют сами с собой - в общем боты маректмейкера, кукловода, называйте как хотите. Тем самым появилась возможность оценить РЕАЛЬНЫЕ, а не нарисованные кукловодами, объёмы торгов. В общем, объёмы торгов упали в 20 (двадцать) раз. Так что можете прикинуть реальное положение дел по рынку.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:37

Загальна кількість біткоїн-ATM досягла 10 114 одиниць. Вони встановлені в 71 країні. Про це свідчать дані Coin ATM Radar.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Альта реально пошла по одному месту..Эти при-дурки кукольные палку уже перегнули со своей приличной коррекцией больше чем на 2.8тыс в моменте,что все выпали на понты и ничего не берут и не откупают.Доиграются,что будут сами себе ботами продавать и сами себя засаживать,что собственно сейчас и делают...уже.Деньги несмотря на вертолетные разбрасывания,уже практически вытекли из этого рынка...И это,еще кризиса пока нет.Короче говоря,кому не жалко потерянного времени-купите альтов,чтоб застрять в них нах...на год,а точнее,уйти в хороший минус,который трансформируется,в конкретный пи..ц поздней осенью или зимой после американских выборов.Биткоин может и порастет еще,а в остальном-меня лично гложут большие сомнения.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:40

  Zebra написав:На часовом графике: голова плечи + дивергенция на RSI(28)
Зображення

по1, на біткові, як на інструментові, якщо вангувати по діверу, то хоча би на 4ч, 1ч то курям на сміх, ... а по2, саме головне, треба хоча би знати, що таке ведмежий дівер, бо на скрінові зовсім невірно, лінія повинна бути по хаям ціни бітка, якби :mrgreen:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 21 вер, 2020 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:44

якщо пробувати вангувати по можливим відкатам, то сп500 в р-н 3к може бути відскок (там підтримка і ретрейсмент до фібо 38,2%), відповідно біток до 8к (якщо без сильної паніки) :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что,знатно неделя началась..Пол дня и некоторые монеты уже рисуют двузначные минуса..И это дед всего на 300 баксов упал.Начнется настоящий пролив,все просто смоется в унитаз..Походу,альту решили "перезагрузить" на месте..Тупо слить и откупить у нервных хомяков,не загоняя как обычно при этом деда под лавку..Кто в доме хозяин??Конечно биткоин-смотрите в какое ..овно превратились фантики!Судя по всему-это пытаются наглядно продемонстрировать!
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

10620 шорт закрыл, паттерн голова плечи + дивергенция по RSI(28) себя полностью отработали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:14

  TylerTruman_ написав:по очікуванням, можемо отримати локальний відкат на наступному тижні, із супротиву розглядую трендову в р-ні 10,5-10,6к і рівень 11125, ... але глобально - похід в корекцію, рівні 8к і 6к відповідно глибина оної, ... якщо глобально шукати паралелі із фондою, ріст сп500 із початку 2018 на місячному ТФ із чітким ведмежим дівером 8)

оскільки не всі розуміють, що таке ведмежий дівер, але про нього говорять, ілюстрація на прикладі сп500, дутому росту +22% (імхо, штучно втримали від кризи в кінці 2018) пора на ведмежатнік ...

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