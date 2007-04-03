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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1988198919901991

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 163
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
56
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:24

  zРадио написав:Золото сегодня минус 3%, а серебро - минус 9%. Уже не первый раз обращаю внимание, что на проливах биток теряет примерно столько же, сколько золото, а альты - серебро )))) Понятно, что наблюдение умозрительное, и эти корреляции давно известны, но последние пару месяцев - прям тютелька в тютельку, причем у металлов есть опережающий фактор на полчаса-час.

PS: корреляция односторонняя - т.е. за проливом золота и серебра обязательно последует пролив битка и альтов. При этом, ничто не мешает крипте литься без пролива металлов :mrgreen:


Добавлю то, что только что товарищу написал - пролив битка 5% тянет пролив традиционной альты на 10-15%.А дефай альты на 50%-100% и выше.
И по поводу коррелляций - да. факт неоспоримый.Но если внимательно изучить вопрос. то видно, что это происходит далеко не всегда и 80-90% схожести к СП500 или золоту то есть то нету.Мой вариант объяснения очень прост.Раньше движения вызывались в основном новостями, теперь это в меньшей степени, хотя осталось.Толпу нужно приручать у чему то, чтобы потом постричь.Толпа будет видеть индикатор в виде металлов на полчаса раньше и войдёт в сделки. а ММ возьмёт и натянет их, т к реальной связи то НЕТ(это нужно понимать), есть добыча золота. есть эмиссия битка, есть потребление в промышленности в ювелирке, есть фонды инвестирования...и это всё определяет цену и никакая корреляция.Вспоминаем тему про гэпы.Ещё две недели -месяц назад все блогеры просто с ума сходили и не могли не упомянуть незакрытые гэпы.им отдавалось больше . чем всему ТА.Как то ни 11600 ни 9600 до сих пор не закрыты и обосравшиеся блогеры попримолкли про них.Просто чтобы воздействовать на умы игроков привлекают и приплетают всё что только можно, бо так эффектней, убедительней.А дальше как обычно - ну не шмогла :(
Кучинелли
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