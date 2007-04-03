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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1988198919901991 До якого рівня впаде курс біткойну (USD)? Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 163 1) дно вже було пройдено 27% 44 2) не нижче 3500 12% 20 3) 3250-3499 4% 6 4) 3000-3249 8% 13 5) 2750-2999 4% 7 6) 2500-2749 4% 7 7) 2250-2499 2% 4 2000-2249 4% 6 9) нижче 2000 34% 56 Всього голосів : 163 Додано: Пон 21 вер, 2020 20:24 zРадио написав: Золото сегодня минус 3%, а серебро - минус 9%. Уже не первый раз обращаю внимание, что на проливах биток теряет примерно столько же, сколько золото, а альты - серебро )))) Понятно, что наблюдение умозрительное, и эти корреляции давно известны, но последние пару месяцев - прям тютелька в тютельку, причем у металлов есть опережающий фактор на полчаса-час.



PS: корреляция односторонняя - т.е. за проливом золота и серебра обязательно последует пролив битка и альтов. При этом, ничто не мешает крипте литься без пролива металлов Золото сегодня минус 3%, а серебро - минус 9%. Уже не первый раз обращаю внимание, что на проливах биток теряет примерно столько же, сколько золото, а альты - серебро )))) Понятно, что наблюдение умозрительное, и эти корреляции давно известны, но последние пару месяцев - прям тютелька в тютельку, причем у металлов есть опережающий фактор на полчаса-час.PS: корреляция односторонняя - т.е. за проливом золота и серебра обязательно последует пролив битка и альтов. При этом, ничто не мешает крипте литься без пролива металлов



Добавлю то, что только что товарищу написал - пролив битка 5% тянет пролив традиционной альты на 10-15%.А дефай альты на 50%-100% и выше.

И по поводу коррелляций - да. факт неоспоримый.Но если внимательно изучить вопрос. то видно, что это происходит далеко не всегда и 80-90% схожести к СП500 или золоту то есть то нету.Мой вариант объяснения очень прост.Раньше движения вызывались в основном новостями, теперь это в меньшей степени, хотя осталось.Толпу нужно приручать у чему то, чтобы потом постричь.Толпа будет видеть индикатор в виде металлов на полчаса раньше и войдёт в сделки. а ММ возьмёт и натянет их, т к реальной связи то НЕТ(это нужно понимать), есть добыча золота. есть эмиссия битка, есть потребление в промышленности в ювелирке, есть фонды инвестирования...и это всё определяет цену и никакая корреляция.Вспоминаем тему про гэпы.Ещё две недели -месяц назад все блогеры просто с ума сходили и не могли не упомянуть незакрытые гэпы.им отдавалось больше . чем всему ТА.Как то ни 11600 ни 9600 до сих пор не закрыты и обосравшиеся блогеры попримолкли про них.Просто чтобы воздействовать на умы игроков привлекают и приплетают всё что только можно, бо так эффектней, убедительней.А дальше как обычно - ну не шмогла Добавлю то, что только что товарищу написал - пролив битка 5% тянет пролив традиционной альты на 10-15%.А дефай альты на 50%-100% и выше.И по поводу коррелляций - да. факт неоспоримый.Но если внимательно изучить вопрос. то видно, что это происходит далеко не всегда и 80-90% схожести к СП500 или золоту то есть то нету.Мой вариант объяснения очень прост.Раньше движения вызывались в основном новостями, теперь это в меньшей степени, хотя осталось.Толпу нужно приручать у чему то, чтобы потом постричь.Толпа будет видеть индикатор в виде металлов на полчаса раньше и войдёт в сделки. а ММ возьмёт и натянет их, т к реальной связи то НЕТ(это нужно понимать), есть добыча золота. есть эмиссия битка, есть потребление в промышленности в ювелирке, есть фонды инвестирования...и это всё определяет цену и никакая корреляция.Вспоминаем тему про гэпы.Ещё две недели -месяц назад все блогеры просто с ума сходили и не могли не упомянуть незакрытые гэпы.им отдавалось больше . чем всему ТА.Как то ни 11600 ни 9600 до сих пор не закрыты и обосравшиеся блогеры попримолкли про них.Просто чтобы воздействовать на умы игроков привлекают и приплетают всё что только можно, бо так эффектней, убедительней.А дальше как обычно - ну не шмогла Кучинелли

Повідомлень: 368 З нами з: 30.11.17 Подякував: 108 раз. Подякували: 92 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 23:02 Кучинелли написав: zРадио написав: Zebra написав: а сейчас никто не хочет выходить в гривну, и хотят премию. Девальвационные ожидания, они везде. а сейчас никто не хочет выходить в гривну, и хотят премию. Девальвационные ожидания, они везде.



Верно. NDF UAH/USD с экспирацией в конце года торгуется уже на 28,6-28,7. Рост за месяц - 90 копеек, и это не предел. Выход нерезов из ОВГЗ с купонной доходностью 15% при нулевой доходности американских трежерей - тоже ничто иное, как девальвационные ожидания, причем высокие - не до 29 и даже не до 30. Чтобы не перекрыть прибыль в 15 п.п., необходимо купить доллар меньше, чем за 32 грн (28 * 1,15). Т.е. если сбрасывают такую ЦБ, значит через год ждут курс >32 грн Верно. NDF UAH/USD с экспирацией в конце года торгуется уже на 28,6-28,7. Рост за месяц - 90 копеек, и это не предел. Выход нерезов из ОВГЗ с купонной доходностью 15% при нулевой доходности американских трежерей - тоже ничто иное, как девальвационные ожидания, причем высокие - не до 29 и даже не до 30. Чтобы не перекрыть прибыль в 15 п.п., необходимо купить доллар меньше, чем за 32 грн (28 * 1,15). Т.е. если сбрасывают такую ЦБ, значит через год ждут курс >32 грн



Вам обоим я напоминаю, что речь в споре мду нами идёт не взагали, а о курсе на укр криптобиржах.Сделаем проще, когда падение сменится на рост, посмотрим как отреагирует курс.То, что я писал основано не на каких то суждениях. а на реальном наблюдении за курсом.А вы пока сову на глобус натягиваете.Вроде отскок наметился. вот скоро и проверим... Вам обоим я напоминаю, что речь в споре мду нами идёт не взагали, а о курсе на укр криптобиржах.Сделаем проще, когда падение сменится на рост, посмотрим как отреагирует курс.То, что я писал основано не на каких то суждениях. а на реальном наблюдении за курсом.А вы пока сову на глобус натягиваете.Вроде отскок наметился. вот скоро и проверим...



Не хочу зафлудивать криптой валютную ветку, поэтому перенесу сюда. Ты прав в определении причинно-следственной связи, но ведь существует еще и иерархия причин. Падение битка не является первопричиной. Он сам, как и гривна, упал на более системообразующих причинах. Девальвационные ожидания для гривны закладывают именно они, а динамика гривны на криптовалютных биржах лишь отрабатывает эти ожидания.



Помнишь, поднимался вопрос, что когда у тезера проблемы, то крипта растет. Только ж, блин, растет к тезеру, потому что его все сбрасывают, но перспективы крипторынка проблемы тезера то только ухудшают, а не улучшают, и цены монет должны лететь вниз. А летят вверх. Вот такой, казалось бы, парадокс... Не хочу зафлудивать криптой валютную ветку, поэтому перенесу сюда. Ты прав в определении причинно-следственной связи, но ведь существует еще и иерархия причин. Падение битка не является первопричиной. Он сам, как и гривна, упал на более системообразующих причинах. Девальвационные ожидания для гривны закладывают именно они, а динамика гривны на криптовалютных биржах лишь отрабатывает эти ожидания.Помнишь, поднимался вопрос, что когда у тезера проблемы, то крипта растет. Только ж, блин, растет к тезеру, потому что его все сбрасывают, но перспективы крипторынка проблемы тезера то только ухудшают, а не улучшают, и цены монет должны лететь вниз. А летят вверх. Вот такой, казалось бы, парадокс... zРадио

Повідомлень: 7475 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1345 раз. Подякували: 3093 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1988198919901991 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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