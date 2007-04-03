zРадио написав:Золото сегодня минус 3%, а серебро - минус 9%. Уже не первый раз обращаю внимание, что на проливах биток теряет примерно столько же, сколько золото, а альты - серебро )))) Понятно, что наблюдение умозрительное, и эти корреляции давно известны, но последние пару месяцев - прям тютелька в тютельку, причем у металлов есть опережающий фактор на полчаса-час.
PS: корреляция односторонняя - т.е. за проливом золота и серебра обязательно последует пролив битка и альтов. При этом, ничто не мешает крипте литься без пролива металлов
Добавлю то, что только что товарищу написал - пролив битка 5% тянет пролив традиционной альты на 10-15%.А дефай альты на 50%-100% и выше. И по поводу коррелляций - да. факт неоспоримый.Но если внимательно изучить вопрос. то видно, что это происходит далеко не всегда и 80-90% схожести к СП500 или золоту то есть то нету.Мой вариант объяснения очень прост.Раньше движения вызывались в основном новостями, теперь это в меньшей степени, хотя осталось.Толпу нужно приручать у чему то, чтобы потом постричь.Толпа будет видеть индикатор в виде металлов на полчаса раньше и войдёт в сделки. а ММ возьмёт и натянет их, т к реальной связи то НЕТ(это нужно понимать), есть добыча золота. есть эмиссия битка, есть потребление в промышленности в ювелирке, есть фонды инвестирования...и это всё определяет цену и никакая корреляция.Вспоминаем тему про гэпы.Ещё две недели -месяц назад все блогеры просто с ума сходили и не могли не упомянуть незакрытые гэпы.им отдавалось больше . чем всему ТА.Как то ни 11600 ни 9600 до сих пор не закрыты и обосравшиеся блогеры попримолкли про них.Просто чтобы воздействовать на умы игроков привлекают и приплетают всё что только можно, бо так эффектней, убедительней.А дальше как обычно - ну не шмогла
Zebra написав:а сейчас никто не хочет выходить в гривну, и хотят премию. Девальвационные ожидания, они везде.
Верно. NDF UAH/USD с экспирацией в конце года торгуется уже на 28,6-28,7. Рост за месяц - 90 копеек, и это не предел. Выход нерезов из ОВГЗ с купонной доходностью 15% при нулевой доходности американских трежерей - тоже ничто иное, как девальвационные ожидания, причем высокие - не до 29 и даже не до 30. Чтобы не перекрыть прибыль в 15 п.п., необходимо купить доллар меньше, чем за 32 грн (28 * 1,15). Т.е. если сбрасывают такую ЦБ, значит через год ждут курс >32 грн
Вам обоим я напоминаю, что речь в споре мду нами идёт не взагали, а о курсе на укр криптобиржах.Сделаем проще, когда падение сменится на рост, посмотрим как отреагирует курс.То, что я писал основано не на каких то суждениях. а на реальном наблюдении за курсом.А вы пока сову на глобус натягиваете.Вроде отскок наметился. вот скоро и проверим...
Не хочу зафлудивать криптой валютную ветку, поэтому перенесу сюда. Ты прав в определении причинно-следственной связи, но ведь существует еще и иерархия причин. Падение битка не является первопричиной. Он сам, как и гривна, упал на более системообразующих причинах. Девальвационные ожидания для гривны закладывают именно они, а динамика гривны на криптовалютных биржах лишь отрабатывает эти ожидания.
Помнишь, поднимался вопрос, что когда у тезера проблемы, то крипта растет. Только ж, блин, растет к тезеру, потому что его все сбрасывают, но перспективы крипторынка проблемы тезера то только ухудшают, а не улучшают, и цены монет должны лететь вниз. А летят вверх. Вот такой, казалось бы, парадокс...
Дед не то, чтобы упал, он просто не вырос. Качался у 10к, дёрнулся к 11к, теперь обратно. Это, в общем, не проблема, учитывая сложившуюся неопределённость на рынке. С альтами ситуация интереснее. Бутериум всё ещё выше 300, дефаи не сдулись в хлам, так что продолжение очень даже может следовать.
Кучинелли написав:традиционной альты на 10-15%.А дефай альты на 50%-100% и выше.
С моей точки зрения, история с дефаями после Сушишефа потерпела если не совсем уж крах, то требует переосмысления и выработки какого то другого механизма контроля и отвественности, что суть противоречит самой философии крипты. По сути эта возня опять же подтвердила зависимость больших проектов от ноунеймов и от их далеко не всегда адекватных телодвижений. Никаких выводов с ICO так и не сделано - просто дураков стало меньше. Значит больших денег - здесь не будет, во всяком случаи сейчас. Дед остаётся доминирующим проектом. А пока будет так - то даже 20К - это запредельная цель ИМХО.