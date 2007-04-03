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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1988198919901991

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 165
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
57
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:24

  zРадио написав:Золото сегодня минус 3%, а серебро - минус 9%. Уже не первый раз обращаю внимание, что на проливах биток теряет примерно столько же, сколько золото, а альты - серебро )))) Понятно, что наблюдение умозрительное, и эти корреляции давно известны, но последние пару месяцев - прям тютелька в тютельку, причем у металлов есть опережающий фактор на полчаса-час.

PS: корреляция односторонняя - т.е. за проливом золота и серебра обязательно последует пролив битка и альтов. При этом, ничто не мешает крипте литься без пролива металлов :mrgreen:


Добавлю то, что только что товарищу написал - пролив битка 5% тянет пролив традиционной альты на 10-15%.А дефай альты на 50%-100% и выше.
И по поводу коррелляций - да. факт неоспоримый.Но если внимательно изучить вопрос. то видно, что это происходит далеко не всегда и 80-90% схожести к СП500 или золоту то есть то нету.Мой вариант объяснения очень прост.Раньше движения вызывались в основном новостями, теперь это в меньшей степени, хотя осталось.Толпу нужно приручать у чему то, чтобы потом постричь.Толпа будет видеть индикатор в виде металлов на полчаса раньше и войдёт в сделки. а ММ возьмёт и натянет их, т к реальной связи то НЕТ(это нужно понимать), есть добыча золота. есть эмиссия битка, есть потребление в промышленности в ювелирке, есть фонды инвестирования...и это всё определяет цену и никакая корреляция.Вспоминаем тему про гэпы.Ещё две недели -месяц назад все блогеры просто с ума сходили и не могли не упомянуть незакрытые гэпы.им отдавалось больше . чем всему ТА.Как то ни 11600 ни 9600 до сих пор не закрыты и обосравшиеся блогеры попримолкли про них.Просто чтобы воздействовать на умы игроков привлекают и приплетают всё что только можно, бо так эффектней, убедительней.А дальше как обычно - ну не шмогла :(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:02

Кучинелли написав:
  zРадио написав:
  Zebra написав:а сейчас никто не хочет выходить в гривну, и хотят премию. Девальвационные ожидания, они везде.


Верно. NDF UAH/USD с экспирацией в конце года торгуется уже на 28,6-28,7. Рост за месяц - 90 копеек, и это не предел. Выход нерезов из ОВГЗ с купонной доходностью 15% при нулевой доходности американских трежерей - тоже ничто иное, как девальвационные ожидания, причем высокие - не до 29 и даже не до 30. Чтобы не перекрыть прибыль в 15 п.п., необходимо купить доллар меньше, чем за 32 грн (28 * 1,15). Т.е. если сбрасывают такую ЦБ, значит через год ждут курс >32 грн


Вам обоим я напоминаю, что речь в споре мду нами идёт не взагали, а о курсе на укр криптобиржах.Сделаем проще, когда падение сменится на рост, посмотрим как отреагирует курс.То, что я писал основано не на каких то суждениях. а на реальном наблюдении за курсом.А вы пока сову на глобус натягиваете.Вроде отскок наметился. вот скоро и проверим...


Не хочу зафлудивать криптой валютную ветку, поэтому перенесу сюда. Ты прав в определении причинно-следственной связи, но ведь существует еще и иерархия причин. Падение битка не является первопричиной. Он сам, как и гривна, упал на более системообразующих причинах. Девальвационные ожидания для гривны закладывают именно они, а динамика гривны на криптовалютных биржах лишь отрабатывает эти ожидания.

Помнишь, поднимался вопрос, что когда у тезера проблемы, то крипта растет. Только ж, блин, растет к тезеру, потому что его все сбрасывают, но перспективы крипторынка проблемы тезера то только ухудшают, а не улучшают, и цены монет должны лететь вниз. А летят вверх. Вот такой, казалось бы, парадокс...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 00:36

Дед не то, чтобы упал, он просто не вырос. Качался у 10к, дёрнулся к 11к, теперь обратно. Это, в общем, не проблема, учитывая сложившуюся неопределённость на рынке. С альтами ситуация интереснее. Бутериум всё ещё выше 300, дефаи не сдулись в хлам, так что продолжение очень даже может следовать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:33

  Кучинелли написав:традиционной альты на 10-15%.А дефай альты на 50%-100% и выше.


С моей точки зрения, история с дефаями после Сушишефа потерпела если не совсем уж крах, то требует переосмысления и выработки какого то другого механизма контроля и отвественности, что суть противоречит самой философии крипты. По сути эта возня опять же подтвердила зависимость больших проектов от ноунеймов и от их далеко не всегда адекватных телодвижений. Никаких выводов с ICO так и не сделано - просто дураков стало меньше. Значит больших денег - здесь не будет, во всяком случаи сейчас.
Дед остаётся доминирующим проектом. А пока будет так - то даже 20К - это запредельная цель ИМХО.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ниже 10к это только на панике, добыча уже не та, стоит помнить об этом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:56

  Zebra написав:ниже 10к это только на панике, добыча уже не та, стоит помнить об этом.


На панике,можно и 5-5.5К увидать запросто.И это совершенно реально,гораздо реальнее,чем увидеть 20К
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:Падение битка не является первопричиной. Он сам, как и гривна, упал на более системообразующих причинах.


Я знаю твой разносторонний подход к любому вопросу, и понял. что ты написал, согласен.А выделил опять же твои слова. кот показывают оценку как я в контексте написал - взагали.А в частности я вчера даже привёл график с куны, где крайне отчётливо видно как курс реагирует на движение самого битка - пролив курс вверх. отскок курс вниз.Я более и ничего не хотел сказать.Я по поводу гривны. то я и сам из тех. кто её держит минимум.И крипта если есть, то номинирована в долларе.Я гривне не доверяю уже всегда, даже когда она укрепляется, я знаю и уверен. что это развод гривнепатриотов :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:56

  Zebra написав:ниже 10к это только на панике, добыча уже не та, стоит помнить об этом.

Стоит помнить о другом, на уровне 10500 проходит трендовая логарифмическая, под которую уходить будет означать отмену туземуна.Вот и посмотрим сильные криптомира сего захотят ли этого.Счас все прогнозируют отскок до 10700-10800. а там будет решаться.Большинство за продолжение падения в рн 9200-9800, но и есть шанс опять за 11 выскочить.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:01

  lrs7719 написав:
  Кучинелли написав:традиционной альты на 10-15%.А дефай альты на 50%-100% и выше.


С моей точки зрения, история с дефаями после Сушишефа потерпела если не совсем уж крах, то требует переосмысления и выработки какого то другого механизма контроля и отвественности, что суть противоречит самой философии крипты. По сути эта возня опять же подтвердила зависимость больших проектов от ноунеймов и от их далеко не всегда адекватных телодвижений. Никаких выводов с ICO так и не сделано - просто дураков стало меньше. Значит больших денег - здесь не будет, во всяком случаи сейчас.
Дед остаётся доминирующим проектом. А пока будет так - то даже 20К - это запредельная цель ИМХО.


Там всё сложнее.нужно каждый случай анализировать отдельно.Нельзя на все проекты наложить одинаковый штамп.Суши - это да, разводняк, так же как и новейший уни.Там проблема в гиперинфляции монет, их раздают и печатают на халяву, как курс при этом может удерживаться - никак.А само доходное фермерство это очень хорошая штука.В крипторынке остались те, кто выдержал и не слился.Почему за удержание монет не получать ещё и доход как от депо в банке.При этом в случае удачного проекта, это будет реально децентрализовано.Т е стейкинг на бирже всё равно привязан к бирже и при её крахе будет обнуление.А на ферме ты находишься под смартконтрактом. на кот уже никто не может повлиять.Там проблема пока остаётся с безопасностью, т к часты взломы.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:дефаи не сдулись в хлам

Ну если взять за норму то, что я написал о 50-100 и выше % движа, тогда да.А так многие за месяц как поднялись так и сдулись около 10раз, кто меньше кто и больше :)
Кучинелли
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