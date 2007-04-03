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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 вер, 2020 23:08
Кучинелли написав: phantom_systems написав:
дефаи не сдулись в хлам
Ну если взять за норму то, что я написал о 50-100 и выше % движа, тогда да.А так многие за месяц как поднялись так и сдулись около 10раз, кто меньше кто и больше
Там разный мусор водится. YFI выше 40к в этом месяце был, сейчас 25к плюс-минус. Когда упадёт примерно на уровень деда, тогда дефай-хайп овер.
Сложно сказать, куда сейчас кривая криптомечты заведёт, но если дед останется на текущем уровне с колебаниями плюс-минус 1к, альты вполне могут пропампить ещё раз. Надо же на чём-то деньги делать. Уже почти 20 ярдов стэйблов и количество не уменьшается, значит, деньги всё ещё на рынке.
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phantom_systems
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