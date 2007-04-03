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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1989199019911992

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 165
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
57
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:08

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:дефаи не сдулись в хлам

Ну если взять за норму то, что я написал о 50-100 и выше % движа, тогда да.А так многие за месяц как поднялись так и сдулись около 10раз, кто меньше кто и больше :)

Там разный мусор водится. YFI выше 40к в этом месяце был, сейчас 25к плюс-минус. Когда упадёт примерно на уровень деда, тогда дефай-хайп овер.

Сложно сказать, куда сейчас кривая криптомечты заведёт, но если дед останется на текущем уровне с колебаниями плюс-минус 1к, альты вполне могут пропампить ещё раз. Надо же на чём-то деньги делать. Уже почти 20 ярдов стэйблов и количество не уменьшается, значит, деньги всё ещё на рынке.
phantom_systems
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