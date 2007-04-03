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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:39
А с какого перепуга такие конские комиссии на перемещение USDT по 5,по 15 баксов...Здесь писали уже об этом,я думал временное явление.Смотрю,до сих пор биржи плющит..Что за грабеж средь бела дня?
Альты ничего не двинули...Пару монет из топ 30...Остальное толчет воду в ступе.Кэш и Еос так двинули,что как бы догнать их пару центов и долларов роста соответственно.Тузедно!
phantom_systems написав:
Зек усреднил по 53
Я тоже...Хотя,глаза боятся,а руки делают.Добрал трохі.Може будем баксов до 30 усредняться,до ноябрьского халвинга время еще есть
А после халвинга,покрасим его в зеленый цвет и выбросим в траву,чтоб никто не нашел(продадим по 26.5)
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osafly
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:51
osafly написав: phantom_systems написав:
Зек усреднил по 53
Я тоже...Хотя,глаза боятся,а руки делают.Добрал трохі.Може будем баксов до 30 усредняться,до ноябрьского халвинга время еще есть
А после халвинга,покрасим его в зеленый цвет и выбросим в траву,чтоб никто не нашел(продадим по 26.5)
Желательно до халвинга 80 сделать, цель 100.
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phantom_systems
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:54
phantom_systems написав: osafly написав: phantom_systems написав:
Зек усреднил по 53
Я тоже...Хотя,глаза боятся,а руки делают.Добрал трохі.Може будем баксов до 30 усредняться,до ноябрьского халвинга время еще есть
А после халвинга,покрасим его в зеленый цвет и выбросим в траву,чтоб никто не нашел(продадим по 26.5)
Желательно до халвинга 80 сделать, цель 100.
В последнее время всё зависит от битка.Сейчас на уровне 10750-10800 решится развитие событий.Если пробивает вверх, то 11200-11400.Соотв вся альта вверх по своим уровням.Если не сможет, то вниз, сначала на 10500 - 10000 потом 9000.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:58
Кучинелли написав:
В последнее время всё зависит от битка.Сейчас на уровне 10750-10800 решится развитие событий.Если пробивает вверх, то 11200-11400.Соотв вся альта вверх по своим уровням.Если не сможет, то вниз, сначала на 10500 - 10000 потом 9000.
Биток вниз на 9к - забудьте, там его выкупят боты за напечатанный тезер с потрохами за полсекунды.
Востаннє редагувалось Zebra
в П'ят 25 вер, 2020 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:59
osafly написав:
А с какого перепуга такие конские комиссии на перемещение USDT по 5,по 15 баксов...Здесь писали уже об этом,я думал временное явление.Смотрю,до сих пор биржи плющит..Что за грабеж средь бела дня?
Я писал о этих комисах при фарминге.Там же я писал. чтобы внести средства на ферму. нужно делать двойные транзакции, сначала на промежуточный кошелёк типа Метамаска, потом на ферму или пул ликвидности.Т о пошёл очередной прирост по дефаю и соотв увеличилась нагрузка на сеть эфира. комис опять пошёл вверх.
ПС вообще там уже думают как снизить комисы, т к при дальнейшем возрастании твл(объёма заблокированных средств) транзакция может и до 100$ дойти, что неприемлимо для малых и средних сумм.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:01
Zebra написав: Кучинелли написав:
В последнее время всё зависит от битка.Сейчас на уровне 10750-10800 решится развитие событий.Если пробивает вверх, то 11200-11400.Соотв вся альта вверх по своим уровням.Если не сможет, то вниз, сначала на 10500 - 10000 потом 9000.
Биток вниз на 9к - забудьте, там его выкупят боты за напечатанный тезер с потрохами за полсекунды.
Полосатый. я говорю на языке уровней, в данном случае.Т е если будет коррекция дальше, то светит указанный уровень.Ты ж понимаешь, что очень быстро всё меняется. особенно в крипте.Сам я надеюсь на пробой 10750 и поход выше.Хотя там на 11200 опять будет большой вопрос. куда дальше - или на те же 9 или ужо на 13.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:29
Кучинелли написав:
В последнее время всё зависит от битка.Сейчас на уровне 10750-10800 решится развитие событий.Если пробивает вверх, то 11200-11400.Соотв вся альта вверх по своим уровням.Если не сможет, то вниз, сначала на 10500 - 10000 потом 9000.
Сейчас вообще ничего не понятно.Что хотят,то и творят.11100 уже трогали после падения ниже 10-ки,альта как стояла так и осталась стоять,точнее-дважды уже упала на движениях деда.Линк вообще дампанули с 13 до 7 за неделю и теперь он снова 11 за пару дней..Та же фигня и с Кардано.Дед сам по себе гуляет,альты дампят и пампят в ручном режиме,без всяких новостей,без всяких ориентиров...ну да,по уровням они ходят практически четко,только многие пришли к уровням начала летнего роста,без существенного падения биткоина при этом.Вырывают альту из рук морально неустойчтвых хомяков.Но брать что либо с надеждой на рост,как по весне,как то стремно.Все может стать гораздо ниже..
Не выкупят Зебра боты по 9..Зачем платить больше??Дешевле очень даже может быть.
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osafly
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:37
osafly написав:
Не выкупят Зебра боты по 9..Зачем платить больше??Дешевле очень даже может быть.
Дешевле уже после 20к когда то в будущем.
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Zebra
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:49
Zebra написав: osafly написав:
Не выкупят Зебра боты по 9..Зачем платить больше??Дешевле очень даже может быть.
Дешевле уже после 20к когда то в будущем.
Чем дальше, тем сложнее - майнинг дорожает, дефицит предложения растет. Разве что экономически пойдем на Великую депрессию 2.0. Но без учета глобальных факторов просадить ниже 10к сейчас, полагаю, легче, чем через полгода, и тем более - год
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zРадио
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