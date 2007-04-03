Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:29

Кучинелли написав: В последнее время всё зависит от битка.Сейчас на уровне 10750-10800 решится развитие событий.Если пробивает вверх, то 11200-11400.Соотв вся альта вверх по своим уровням.Если не сможет, то вниз, сначала на 10500 - 10000 потом 9000. В последнее время всё зависит от битка.Сейчас на уровне 10750-10800 решится развитие событий.Если пробивает вверх, то 11200-11400.Соотв вся альта вверх по своим уровням.Если не сможет, то вниз, сначала на 10500 - 10000 потом 9000.

Сейчас вообще ничего не понятно.Что хотят,то и творят.11100 уже трогали после падения ниже 10-ки,альта как стояла так и осталась стоять,точнее-дважды уже упала на движениях деда.Линк вообще дампанули с 13 до 7 за неделю и теперь он снова 11 за пару дней..Та же фигня и с Кардано.Дед сам по себе гуляет,альты дампят и пампят в ручном режиме,без всяких новостей,без всяких ориентиров...ну да,по уровням они ходят практически четко,только многие пришли к уровням начала летнего роста,без существенного падения биткоина при этом.Вырывают альту из рук морально неустойчтвых хомяков.Но брать что либо с надеждой на рост,как по весне,как то стремно.Все может стать гораздо ниже..Не выкупят Зебра боты по 9..Зачем платить больше??Дешевле очень даже может быть.