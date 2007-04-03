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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 вер, 2020 13:59
Ждут _все_ биточек хотя бы по 9к, а будет он по 19к, ибо ждунов много, а продавцов мало.
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Zebra
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Додано: Нед 27 вер, 2020 12:24
Ну шо пацаны,транза на слив подтверждена и прошла.Судя по всему,поедем вниз теперь реально ниже 10К. Проверим на практике теорию откупа битка на вертолетные деньги на 9К. Может и меньше увезут??? Для закупа-будет норм. особенно альты.Да и эфир на 250 свозить не мешало бы,перед 2.0 и туземуном....если конечно это все случится в ноябре.
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osafly
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