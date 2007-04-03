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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1991199219931994

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 165
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
57
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ждут _все_ биточек хотя бы по 9к, а будет он по 19к, ибо ждунов много, а продавцов мало.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну шо пацаны,транза на слив подтверждена и прошла.Судя по всему,поедем вниз теперь реально ниже 10К. Проверим на практике теорию откупа битка на вертолетные деньги на 9К. Может и меньше увезут??? Для закупа-будет норм. особенно альты.Да и эфир на 250 свозить не мешало бы,перед 2.0 и туземуном....если конечно это все случится в ноябре.
osafly
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