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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1992199319941995>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 165
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
57
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ждут _все_ биточек хотя бы по 9к, а будет он по 19к, ибо ждунов много, а продавцов мало.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну шо пацаны,транза на слив подтверждена и прошла.Судя по всему,поедем вниз теперь реально ниже 10К. Проверим на практике теорию откупа битка на вертолетные деньги на 9К. Может и меньше увезут??? Для закупа-будет норм. особенно альты.Да и эфир на 250 свозить не мешало бы,перед 2.0 и туземуном....если конечно это все случится в ноябре.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 12:17

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:10

  greenozon написав:Crypto Exchange KuCoin Hacked for $150 Million


Ещё в субботу была информация.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:транза на слив подтверждена

а в течении какого времени после нее начинаются события?
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Обычно несколько дней...В августе,после нее был еще рост порядка 3 дней,потом все вошло в пике..в феврале-кажись вообще в районе недели был ждун(лень лезть смотреть)Сам сижу в непонятках..Ростет "дед" падла..Хотя альта практически стоит снова,окромя тех монет(топ 30),что больше всего упали на ровном месте сильнее остальной альты-Тезос,Кардано,Линк(уже отрос)
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Хотя альта практически стоит снова

Я тут копаю помаленьку на Найсе, так оплата альтов не то, что бы стоит на месте - даже чуть упала, особенно молочно-кислый.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:27

Сейчас сказать что то определённо сложно.По обзорам большая часть игроков ждёт падение.Скорее всего именно поэтому оно и не происходит.
От себя - рынок интересен, постоянные новшества и т д.Но достал уже именно биткоин. тк всё на него завязано. без него никто и шагу сделать не может.Со временем доминация упадёт. но сколько ещё этот мономаразм будет продолжаться неизвестно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:39

  Кучинелли написав:Сейчас сказать что то определённо сложно.По обзорам большая часть игроков ждёт падение.Скорее всего именно поэтому оно и не происходит.
От себя - рынок интересен, постоянные новшества и т д.Но достал уже именно биткоин. тк всё на него завязано. без него никто и шагу сделать не может.Со временем доминация упадёт. но сколько ещё этот мономаразм будет продолжаться неизвестно.

Продавцов ниже 10к нет. Страха нет. Наоборот даже, есть страх выходить в фиат.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:11

  Zebra написав:Продавцов ниже 10к нет. Страха нет. Наоборот даже, есть страх выходить в фиат.


Пусть альта подрастет %на 20,я с радостью допродам остатки и выйду в фиат...Сразу же...Моментально!Пусть ростет дальше без меня,весь рынок.Зэк только оставлю,чисто из упрямости :-) С меня лично хватит этого экстрима,чем дальше в "осень" и ближе к выборам и чем дольше флэт и эта мудистика 10100-10700-тем сильнее будет пробой и глубже падение...я бы с радостью на заборе в фиате сидел бы,чем с нераспроданными монетами...Вы Зебра загнули.Страх фиата :mrgreen: Это у кого такие фобии нездоровые?? :shock: Рости бесконечно не может.Нужна уже реальная,хорошая встряска рынку-гэп на пару тысяч за сутки...можно и больше :lol:
osafly
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