Zebra написав:Продавцов ниже 10к нет. Страха нет. Наоборот даже, есть страх выходить в фиат.
Пусть альта подрастет %на 20,я с радостью допродам остатки и выйду в фиат...Сразу же...Моментально!Пусть ростет дальше без меня,весь рынок.Зэк только оставлю,чисто из упрямости С меня лично хватит этого экстрима,чем дальше в "осень" и ближе к выборам и чем дольше флэт и эта мудистика 10100-10700-тем сильнее будет пробой и глубже падение...я бы с радостью на заборе в фиате сидел бы,чем с нераспроданными монетами...Вы Зебра загнули.Страх фиата Это у кого такие фобии нездоровые?? Рости бесконечно не может.Нужна уже реальная,хорошая встряска рынку-гэп на пару тысяч за сутки...можно и больше
Говорим не столько за альты, сколько за биток. Если бы я покупал биток сейчас, я бы его не продавал ни по 9к, ни по 8к. Нет смысла, его цена все равно рано или поздно вернется. А без таких продавцов - пролива не будет. Майнеры уже не могут устроить распродажу, добыча не та.
Нет дефицита альтов, есть дефицит битка. Зреет дерзкая свеча вверх по битку. Идет накопление, понимание, переосмысление, философия, гадание.
Zebra написав:Говорим не столько за альты, сколько за биток. Если бы я покупал биток сейчас, я бы его не продавал ни по 9к, ни по 8к. Нет смысла, его цена все равно рано или поздно вернется. А без таких продавцов - пролива не будет. Майнеры уже не могут устроить распродажу, добыча не та.
Нет дефицита альтов, есть дефицит битка. Зреет дерзкая свеча вверх по битку. Идет накопление, понимание, переосмысление, философия, гадание.
У лонгустов-последний шанс перед 3 ноября выйти замуж,вернее вырасти перед дампом всего рынка и крушением Трампа..Если Трампа выкинут как жабу из президентского кресла и отберут печатный станок,биток Ваш Зебра,извиняюсь...будет в ж..,вместе с фондой..Причем в ж...полной,просто в космической,black hole!И вот тогда,уже точно будет реальное переосмысление,понимание и накопление..А не сейчас,по 10-11 штук..че тут переосмыслять?? Пару недель еще есть,еще можно устроить какой нибудь шухер и побрить шортунов..Ждемс! А можно побрить прямо сейчас,я лично-не против...Но меня,никто не спрашивает Объемов-нет...Если бы не боты,их бы вообще не было.Ни по битку,ни тем более по другим монетам..Заглохло все.
osafly написав:У лонгустов-последний шанс перед 3 ноября выйти замуж,вернее вырасти перед дампом всего рынка и крушением Трампа..Если Трампа выкинут как жабу из президентского кресла и отберут печатный станок,биток Ваш Зебра,извиняюсь...будет в ж..,вместе с фондой..Причем в ж...полной,просто в космической,black hole!И вот тогда,уже точно будет реальное переосмысление,понимание и накопление..А не сейчас,по 10-11 штук..че тут переосмыслять?? Пару недель еще есть,еще можно устроить какой нибудь шухер и побрить шортунов..Ждемс! А можно побрить прямо сейчас,я лично-не против...Но меня,никто не спрашивает Объемов-нет...Если бы не боты,их бы вообще не было.Ни по битку,ни тем более по другим монетам..Заглохло все.
Именно так и думает подавляющее большинство, особенно поглядывая на 2017 год. И именно это большинство и оплатит банкет. Кстати, Байден толкает не меньший если не больший печатный станок. Одни фискальные стимулы чего стоят... На его фоне Трамп так просто консерватор...
lrs7719 написав: Именно так и думает подавляющее большинство, особенно поглядывая на 2017 год. И именно это большинство и оплатит банкет. Кстати, Байден толкает не меньший если не больший печатный станок. Одни фискальные стимулы чего стоят... На его фоне Трамп так просто консерватор...
А в 2017 году было падение рынка???Или был мировой кризис???Или были президентские выборы в Америке?? Или баксы печатали триллионами?? Так и не понял сути Вашего сообщения...По Вашему будет космический рост биткоина??Или что?? Меня устроят оба варианта..Но покупать по сегодняшним ценам,или даже просто добирать,я лично не стану...Лучше пропущу это грядущее цунами роста.Богатейте! То что Зебра называет накоплением,с такой же вероятностью может оказаться раздачей!
Застой и болото на крипторынке. Те кто купил ждут 20к, кто продал - ждут 6к. Объёмы с 10 сентября сиротские. Думаю так долго продолжаться не будет, манипулям и биржам нужны деньги и нужны объёмы торгов. Если потянут биток вверх до 20к, то им сольют все битки и они будут с битком, который никто не захочет покупать по 20к и без денег. По-моему им выгоднее самим продать биток по 11-12к, уронить рынок до 6-7к и потом откупиться. Так профит им будет и объёмы.