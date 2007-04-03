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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1993199419951996

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 165
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
57
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:16

Монера с зеком хорошо идут.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:38

Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против биржи криптодеривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и генерального директора Артура Хейса.

Они обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил CFTC, касающихся противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов.

«BitMEX обвиняется в обслуживании платформы для торговли или обработки свопов без одобрения CFTC в качестве специализированного контрактного рынка или платформы для осуществления свопов и предоставлении услуг в качестве фирмы, уполномоченной на посредничество в срочных биржевых операциях, путем привлечения заявок и получения биткоинов для осуществления транзакций по деривативам цифровых активов с плечом и путем выполнения функции посредника в розничных транзакциях биржевых товаров с плечом. Также в иске содержатся обвинения против BitMEX в нарушении правил CFTC путем невнедрения процедур идентификации клиентов, информационной клиентской программы и процедур противодействия отмыванию денег», – пишет CFTC.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вжух!!!
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:51

  Kriptogedon написав:Вжух!!!

Это лишних хомячков сейчас кинут и стрелой на 15-16к
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А что за заскок такой у дедушки...?? А-я-я-й!Золото ростет,фонда ростет...Все ростет,одно это говни-ще падает уже на ровном месте...Что,нигерийского хозяина помойки еще не арестовали но иск подали и это повод??Ну-ну...А если завтра Трамп пукнет в 11.00-это тоже будет поводом для падения биткоина?? Или перед ростом на 11+ решили побрить стопы лонгустов?? Или наконец началось то,чего все так долго ждали??
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:57

  Zebra написав:
  Kriptogedon написав:Вжух!!!

Это лишних хомячков сейчас кинут и стрелой на 15-16к


Да можем и под 10к сходить. Наезд американского регулятора на одного из крупнейших спекулянтов крипторынка - это сильная негативная новость
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:17

Этого самодовольного негроамериканца давно должны были за жёппу взять. Правда, он постарался, чтобы выйти из американской юрисдикции, но хвосты остались.
phantom_systems
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