|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:38
Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против биржи криптодеривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и генерального директора Артура Хейса.
Они обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил CFTC, касающихся противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов.
«BitMEX обвиняется в обслуживании платформы для торговли или обработки свопов без одобрения CFTC в качестве специализированного контрактного рынка или платформы для осуществления свопов и предоставлении услуг в качестве фирмы, уполномоченной на посредничество в срочных биржевых операциях, путем привлечения заявок и получения биткоинов для осуществления транзакций по деривативам цифровых активов с плечом и путем выполнения функции посредника в розничных транзакциях биржевых товаров с плечом. Также в иске содержатся обвинения против BitMEX в нарушении правил CFTC путем невнедрения процедур идентификации клиентов, информационной клиентской программы и процедур противодействия отмыванию денег», – пишет CFTC.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вжух!!!
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:51
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А что за заскок такой у дедушки...?? А-я-я-й!Золото ростет,фонда ростет...Все ростет,одно это говни-ще падает уже на ровном месте...Что,нигерийского хозяина помойки еще не арестовали но иск подали и это повод??Ну-ну...А если завтра Трамп пукнет в 11.00-это тоже будет поводом для падения биткоина?? Или перед ростом на 11+ решили побрить стопы лонгустов?? Или наконец началось то,чего все так долго ждали??
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:57
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:17
Этого самодовольного негроамериканца давно должны были за жёппу взять. Правда, он постарался, чтобы выйти из американской юрисдикции, но хвосты остались.
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:34
С волатильностью пару процентов в месяц капитализация криптовалют сдуется. Именно рост и падение на десятки процентов ежемесячно привлекает игроков.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:19
Мелочь - да, любителей казино - да, серьёзные деньги - вряд ли. 20 ярдов во всех стейболах - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.
Зараз переглядають цей форум: centurionus, vitaliy_berdinskikh і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|