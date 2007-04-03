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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1994199519961997

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 165
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
57
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:40

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.

30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.

Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...


Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:34

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
  lrs7719 написав:20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.

30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.

Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...


Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.

400 млрд для мусора, воздуха, казино - не мало.
Zebra
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