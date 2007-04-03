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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:40
Zebra написав: lrs7719 написав:
20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.
30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.
Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...
Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:34
lrs7719 написав: Zebra написав: lrs7719 написав:
20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.
30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.
Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...
Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.
400 млрд для мусора, воздуха, казино - не мало.
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