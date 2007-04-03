|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:40
Zebra написав: lrs7719 написав:
20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.
30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.
Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...
Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1884
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:34
lrs7719 написав: Zebra написав: lrs7719 написав:
20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.
30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.
Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...
Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.
400 млрд для мусора, воздуха, казино - не мало.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8927
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 1496 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:18
Zebra написав: lrs7719 написав:
20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.
30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.
Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...
Добавлю свои мысли.
- капа амерфонды более 30 была уже пару лет назад.
- ранее я писал. что рост стейблкоинов до 10 и далее - это всё равно очень мало.Этого не достаточно для покрытия сделок плюс холда в стейблкоинах.Расти ещё и расти.
- по этому поводу становится понятно. почему биток стал частично выполнять роль стейблкоина.Объёмы торгов не покрываются имеющимся тезером и огромная их часть идёт к битку.Это говорит о том. что новые деньги если и приходят на рынок. то для откупа типа в фонд Грейскейл.А на биржи увеличенная фиатная масса не поступает, вот и биток стал частично этой массой.
- по текущему курсу - водораздел около 10550.От него в какую сторону -
По собранной инфе большинство вангует слив.Тем более битмекс.Тогда от обратного вероятнее будет рост.Посмотрим...
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 382
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:00
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4618
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|65282
|193213111
|
|
|7241
|1657240
|
П'ят 02 жов, 2020 13:53
ЛОБ
|
|38
|49484
|
|