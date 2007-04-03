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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1994199519961997

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 166
1) дно вже було пройдено
27%
45
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:40

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.

30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.

Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...


Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:34

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
  lrs7719 написав:20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.

30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.

Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...


Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.

400 млрд для мусора, воздуха, казино - не мало.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:18

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.

30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.

Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...


Добавлю свои мысли.
- капа амерфонды более 30 была уже пару лет назад.
- ранее я писал. что рост стейблкоинов до 10 и далее - это всё равно очень мало.Этого не достаточно для покрытия сделок плюс холда в стейблкоинах.Расти ещё и расти.
- по этому поводу становится понятно. почему биток стал частично выполнять роль стейблкоина.Объёмы торгов не покрываются имеющимся тезером и огромная их часть идёт к битку.Это говорит о том. что новые деньги если и приходят на рынок. то для откупа типа в фонд Грейскейл.А на биржи увеличенная фиатная масса не поступает, вот и биток стал частично этой массой.
- по текущему курсу - водораздел около 10550.От него в какую сторону - :?: По собранной инфе большинство вангует слив.Тем более битмекс.Тогда от обратного вероятнее будет рост.Посмотрим...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А что случилось с EOSом?? Это что за фиговина такая,в виде свечи величиной с 20 этажный дом за полчаса и +15%?? Я надеюсь это только начало
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сбесился и прет шо немой...Неужели я таки дождался по нему пампа...Настоящего,беспощадного и бессмысленного... :mrgreen: :mrgreen: Вот бы еще ZEC до пары и...в небеса!
osafly
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  #<1 ... 1994199519961997
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