Додано: Суб 03 жов, 2020 20:18

Zebra написав: lrs7719 написав: 20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли. 20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.

30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.



Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку... 30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...

Добавлю свои мысли.- капа амерфонды более 30 была уже пару лет назад.- ранее я писал. что рост стейблкоинов до 10 и далее - это всё равно очень мало.Этого не достаточно для покрытия сделок плюс холда в стейблкоинах.Расти ещё и расти.- по этому поводу становится понятно. почему биток стал частично выполнять роль стейблкоина.Объёмы торгов не покрываются имеющимся тезером и огромная их часть идёт к битку.Это говорит о том. что новые деньги если и приходят на рынок. то для откупа типа в фонд Грейскейл.А на биржи увеличенная фиатная масса не поступает, вот и биток стал частично этой массой.- по текущему курсу - водораздел около 10550.От него в какую сторону -По собранной инфе большинство вангует слив.Тем более битмекс.Тогда от обратного вероятнее будет рост.Посмотрим...