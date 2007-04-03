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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:40
Zebra написав: lrs7719 написав:
20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.
30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.
Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...
Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.
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lrs7719
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:34
lrs7719 написав: Zebra написав: lrs7719 написав:
20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.
30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.
Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...
Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.
400 млрд для мусора, воздуха, казино - не мало.
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Zebra
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Додано: Суб 03 жов, 2020 20:18
Zebra написав: lrs7719 написав:
20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.
30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.
Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...
Добавлю свои мысли.
- капа амерфонды более 30 была уже пару лет назад.
- ранее я писал. что рост стейблкоинов до 10 и далее - это всё равно очень мало.Этого не достаточно для покрытия сделок плюс холда в стейблкоинах.Расти ещё и расти.
- по этому поводу становится понятно. почему биток стал частично выполнять роль стейблкоина.Объёмы торгов не покрываются имеющимся тезером и огромная их часть идёт к битку.Это говорит о том. что новые деньги если и приходят на рынок. то для откупа типа в фонд Грейскейл.А на биржи увеличенная фиатная масса не поступает, вот и биток стал частично этой массой.
- по текущему курсу - водораздел около 10550.От него в какую сторону -
По собранной инфе большинство вангует слив.Тем более битмекс.Тогда от обратного вероятнее будет рост.Посмотрим...
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:00
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 19:04
А что случилось с EOSом?? Это что за фиговина такая,в виде свечи величиной с 20 этажный дом за полчаса и +15%?? Я надеюсь это только начало
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osafly
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Додано: Вів 06 жов, 2020 21:17
osafly написав:
Сбесился и прет шо немой...Неужели я таки дождался по нему пампа...Настоящего,беспощадного и бессмысленного...
Вот бы еще ZEC до пары и...в небеса!
ZEC врятли уже так стрельнет в ближайшее время.
А EOS не стрелял, настало его время. В 2017-2018 годах тоже самое было. Стреляли монеты по очереди, когда уже и не ждали. Поход битка на 15-16к вопрос времени.
Сейчас идет бычье пристрелка по отдельным монетам (пару дней уже XRP стреляет). Допускаю, что крупный игрок таким образом прощупывает рынок, нет ли другого крупного игрока, готового наливать.
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Zebra
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Додано: Вів 06 жов, 2020 21:21
LTC тоже тихоня, все уже о нем и забыли, может стрельнуть. Относительно дешевый.
Я в лонге по риплу, решил по стопу не закрываться, усреднился и стоп перенес ниже. А он стрельнул нежиданно.
Взял еще лиайткоина, монета чувствую готовится.
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Zebra
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:10
Похоже,топливо у ракеты закончилось...Упала,так и не взлетев...Это Трон как ненормальный пер против рынка несколько дней,а тут...все!У Зека вообще то халвинг на носу,но если рынок "скаманет"..то речь о росте не стоит..Кто то сбросил EOS заработав 10-15% за час!И нах.. тот туземун,с такими перепетиями..В ручном режиме можно хомяков драть как сидоровых коз...
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osafly
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:32
osafly написав:
Похоже,топливо у ракеты закончилось...Упала,так и не взлетев...
Только что Трамп запретил дальнейшую денежную накачку, пока он не победит 3 ноября.СиПи просел и за ним биток со всем ворохом.
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Кучинелли
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