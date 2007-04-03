RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1994199519961997

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 166
1) дно вже було пройдено
27%
45
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:40

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.

30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.

Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...


Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1884
З нами з: 13.07.16
Подякував: 335 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:34

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
  lrs7719 написав:20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.

30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.

Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...


Да и 400 млрд на сегодня не поражают воображение вообще то. Особенно если мы говорим об целом рынки. Ну посмотрим - в этом году появились какие то позитивные конструктивные сдвиги. И кстати сразу начали заходить и деньги.

400 млрд для мусора, воздуха, казино - не мало.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8935
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1052 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:18

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:20 ярдов всех стейблкоинов - это вообще то не о чём. В целом продукту 10 лет, пора бы показывать какую то солидность, зрелость что ли.

30 трлн долларов капитализации американского фондового рынка тоже надуты всего несколькими триллионами долларов в обращении.

Капитализация любого актива - это ~ 5% денег, которые его надули. 20 млрд стейблкоинов могут спокойно поддерживать $400 млрд капитализации криптовалют. А сколько еще другого фиата ходит по рынку...


Добавлю свои мысли.
- капа амерфонды более 30 была уже пару лет назад.
- ранее я писал. что рост стейблкоинов до 10 и далее - это всё равно очень мало.Этого не достаточно для покрытия сделок плюс холда в стейблкоинах.Расти ещё и расти.
- по этому поводу становится понятно. почему биток стал частично выполнять роль стейблкоина.Объёмы торгов не покрываются имеющимся тезером и огромная их часть идёт к битку.Это говорит о том. что новые деньги если и приходят на рынок. то для откупа типа в фонд Грейскейл.А на биржи увеличенная фиатная масса не поступает, вот и биток стал частично этой массой.
- по текущему курсу - водораздел около 10550.От него в какую сторону - :?: По собранной инфе большинство вангует слив.Тем более битмекс.Тогда от обратного вероятнее будет рост.Посмотрим...
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 383
З нами з: 30.11.17
Подякував: 108 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 03.12.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А что случилось с EOSом?? Это что за фиговина такая,в виде свечи величиной с 20 этажный дом за полчаса и +15%?? Я надеюсь это только начало
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 633
З нами з: 29.05.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сбесился и прет шо немой...Неужели я таки дождался по нему пампа...Настоящего,беспощадного и бессмысленного... :mrgreen: :mrgreen: Вот бы еще ZEC до пары и...в небеса!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 633
З нами з: 29.05.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:17

  osafly написав:Сбесился и прет шо немой...Неужели я таки дождался по нему пампа...Настоящего,беспощадного и бессмысленного... :mrgreen: :mrgreen: Вот бы еще ZEC до пары и...в небеса!

ZEC врятли уже так стрельнет в ближайшее время.
А EOS не стрелял, настало его время. В 2017-2018 годах тоже самое было. Стреляли монеты по очереди, когда уже и не ждали. Поход битка на 15-16к вопрос времени.

Сейчас идет бычье пристрелка по отдельным монетам (пару дней уже XRP стреляет). Допускаю, что крупный игрок таким образом прощупывает рынок, нет ли другого крупного игрока, готового наливать.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8935
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1052 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

LTC тоже тихоня, все уже о нем и забыли, может стрельнуть. Относительно дешевый.

Я в лонге по риплу, решил по стопу не закрываться, усреднился и стоп перенес ниже. А он стрельнул нежиданно.

Взял еще лиайткоина, монета чувствую готовится.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8935
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1052 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Похоже,топливо у ракеты закончилось...Упала,так и не взлетев...Это Трон как ненормальный пер против рынка несколько дней,а тут...все!У Зека вообще то халвинг на носу,но если рынок "скаманет"..то речь о росте не стоит..Кто то сбросил EOS заработав 10-15% за час!И нах.. тот туземун,с такими перепетиями..В ручном режиме можно хомяков драть как сидоровых коз...
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 633
З нами з: 29.05.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Похоже,топливо у ракеты закончилось...Упала,так и не взлетев...


Только что Трамп запретил дальнейшую денежную накачку, пока он не победит 3 ноября.СиПи просел и за ним биток со всем ворохом.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 383
З нами з: 30.11.17
Подякував: 108 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1994199519961997
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pirat-d, yama і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6545, 6546, 6547
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
65468 193271866
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 22:21
yama
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7243 1658064
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 19:23
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 49497
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.