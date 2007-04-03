Додано: Вів 06 жов, 2020 23:26

Кучинелли написав: osafly написав: Похоже,топливо у ракеты закончилось...Упала,так и не взлетев... Похоже,топливо у ракеты закончилось...Упала,так и не взлетев...



Только что Трамп запретил дальнейшую денежную накачку, пока он не победит 3 ноября.СиПи просел и за ним биток со всем ворохом. Только что Трамп запретил дальнейшую денежную накачку, пока он не победит 3 ноября.СиПи просел и за ним биток со всем ворохом.

Zebra написав: Расставил покупку EOS лесенкой вниз. Когда медведи угомонятся - будет второй поход вверх. Расставил покупку EOS лесенкой вниз. Когда медведи угомонятся - будет второй поход вверх.

Эта зараза биткоин на Nasdaq реагирует,типа высокотехнологичный актив..повторяя его движения последнее время.Вряд ли Трамп победит,на этих выборах..По сегодняшним,последним данным,Байден опережает рыжего клована на 16%.Думаю второго чуда как с Клинтон,уже не произойдет,но может быть все что угодно.В Америке,довольно "дэбильная" система выборов и голоса избирателей- это как английская королева в Великобритании,не решают ровным счетом ничего.Коллегия выборщиков,голосующая реально и реально избирающая президента узким скажем так кругом лиц и голосов,коих несколько сотен(вершащих выборную судьбу Америки),может быть подкуплена,куплена,подтасована и т.д и т.п.. что мы собственно и наблюдали в последнем "волеизъявлении американского народа" откуда торчали уши ..уйла из соседней бензоколонки.А я в нем задолбался уже сидеть,если честно..В этом году,якорь конкретный.Чуть слил в августе по 3.92,но самую малость..%10 Все ждал 4.45 и 5+...Не дождался..У самого расставлены ордера от 2.32 до 1.6$ на покупку. При дампе битка,которого все так же ожидал и ожидаю,цели вполне реальны,буду добирать...Но не дороже.Хватит ужеНу,а пойдет в рост,я только за!